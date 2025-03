Mehr Menschen in Deutschland konnten im Jahr 2024 wegen psychischer Erkrankungen nicht zur Arbeit erscheinen und mussten sich krankschreiben lassen. Häufigste Ursache: Depressionen. Sie verursachten 183 Fehltage - eine Zunahme von 50%. In Deutschland steigt der Arbeitsausfall aufgrund psychischer Erkrankungen. Bezogen auf 100 Beschäftigte kam es 2024 wegen psychischer Diagnosen zu 342 Fehltagen. Im Jahr 2023 waren es noch 323 Tage. Insgesamt geht der Krankenstand in Deutschland sogar leicht zurück.

