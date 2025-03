Wernau (ots) -Negativeinträge im Internet können für Unternehmen zur existenziellen Bedrohung werden. Erfahren Sie hier, wie Sie Google-Bewertungen löschen lassen können.Online-Bewertungen sind heute ein entscheidender Faktor für den geschäftlichen Erfolg von Unternehmen: Sie beeinflussen das Vertrauen potenzieller Kunden und können sich direkt auf Umsatz und Reputation auswirken. Doch nicht jede Bewertung ist gerechtfertigt. Besonders negative Fake-Bewertungen können erheblichen Schaden anrichten und Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Ob absichtlich verfasst, um einen Konkurrenten zu schädigen, oder als anonyme Racheaktion - solche Einträge sind für Unternehmen ein echtes Problem. "Wir beobachten immer wieder, dass Unternehmer negative Google-Bewertungen teils über Monate hinweg ignorieren - meist nur deshalb, weil sie nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen", berichtet Julian Cee, Geschäftsführer der Novitum GmbH. "Damit riskieren sie allerdings massive Einbußen und einen Imageschaden, der sich langfristig auf ihren Erfolg auswirkt."Genau hier lohnt es sich, Google-Bewertungen zu löschen. "Unser Ziel ist es daher, Unternehmen vor rufschädigenden Einträgen zu schützen und ihnen eine transparente Lösung zu bieten", fügt er hinzu. "Viele wissen nicht, dass sie keineswegs dazu verpflichtet sind, Fake-Bewertungen hinzunehmen - wir unterstützen sie unkompliziert." Mit einer beeindruckenden Erfolgsquote und ohne finanzielles Risiko für die Kunden sorgt die Novitum GmbH unter der Marke Bewertungshelden (https://bewertungshelden.de/) demnach dafür, dass Unternehmer ihre digitale Reputation aktiv gestalten können. Dabei hat sich die erfahrene Agentur längst als zuverlässiger Partner etabliert und genießt bei zahlreichen Bewertungsplattformen hohes Ansehen. Durch den strukturierten Ablauf verläuft der Prozess der Bewertungsentfernung besonders effizient.Online-Bewertungen sind gleichzeitig Chance und Risiko für Unternehmen"Noch nie war es so einfach, online eine Bewertung zu hinterlassen", erklärt Julian Cee von der Novitum GmbH. Für Konsumenten sei das ein klarer Vorteil: Sie können sich durch echte Erfahrungsberichte ein realistisches Bild von einem Unternehmen machen - ohne sich ausschließlich auf Werbeversprechen verlassen zu müssen. Ehrliches Feedback hilft auch den Unternehmen weiter, ihr Angebot immer weiter zu verbessern.Allerdings bringen Online-Bewertungen auch Risiken mit sich. So prüfen die Plattformen nur selten, ob die Bewertung von einem echten Kunden stammt oder ob sie bewusst falsche Inhalte verbreitet. Damit steigt die Gefahr für Unternehmen, durch negative Kommentare Schaden zu nehmen - unabhängig davon, ob diese berechtigt sind oder nicht. In solchen Fällen können Bewertungen ernsthafte Folgen haben und sogar existenzgefährdend sein.Typische Folgen schlechter Google-Einträge sind:- Verlust des Vertrauens potenzieller Kunden: Ein schlechter erster Eindruck führt dazu, dass Interessenten sich für die Konkurrenz entscheiden.- Sinkende Umsätze: Weniger Vertrauen bedeutet weniger Kunden - und das macht sich schnell im Umsatz bemerkbar.- Verschlechterung des Online-Rufs: Bewertungen sind oft das Erste, was potenzielle Kunden sehen. Ein schlechter Schnitt schädigt das Image nachhaltig.- Negative Auswirkungen auf das Suchmaschinen-Ranking: Google berücksichtigt Kundenbewertungen bei der Platzierung in den Suchergebnissen. Viele negative Bewertungen führen zu schlechteren Rankings.- Erhöhter Aufwand für Krisenmanagement: Unternehmen müssen Ressourcen aufwenden, um den entstandenen Schaden zu beheben, was Zeit und Geld kostet.Google-Bewertungen löschen lassen und Imageschäden vermeidenDie gute Nachricht lautet: Dank des Services der Bewertungshelden gibt es die Möglichkeit, Google-Bewertungen löschen zu lassen. Einen solchen Löschvorgang in Eigenregie zu durchzusetzen, ist nicht nur mit hohem Aufwand verbunden, sondern auch wenig erfolgversprechend. Erfahrungsgemäß werden rund 95 Prozent aller privat eingereichten Löschanträge pauschal abgelehnt. Hier lohnt es sich, einen erfahrenen Partner hinzuzuziehen.Die Vorgehensweise ist dabei klar strukturiert: Die Bewertungshelden (https://bewertungshelden.de/) kontaktieren das entsprechende Bewertungsportal und bitten um eine Überprüfung der Echtheit der Bewertung. Das Portal prüft dann, ob es sich um einen realen Kunden des Unternehmens handelt. "Wir kontaktieren dabei ausschließlich das jeweilige Portal - nie den Bewerter selbst", betont Julian Cee.Google-Bewertungen auf diese Weise über die Bewertungshelden löschen zu lassen, bietet Firmen klare Vorteile: Nicht nur schützt das ihr Image, sondern es stärkt auch das Vertrauen potenzieller Kunden. Durch die Löschung verbessern sich automatisch die Gesamtbewertung und die Chancen auf interessierte Neukunden. Weniger negative Einträge bedeuten häufig mehr Anfragen und führen langfristig zu einer Umsatzsteigerung.Nicht zuletzt sparen sich Unternehmen mit einem erfahrenen Partner wie den Bewertungshelden viel Zeit und Aufwand und können sich stattdessen auf die eigenen Kernkompetenzen konzentrieren.Deshalb lohnt sich der Service der Bewertungshelden für UnternehmenMit ihrer langjährigen Erfahrung konnten die Bewertungshelden bereits über 150.000 Bewertungen für mehr als 10.000 Unternehmen löschen - und das mit einer Erfolgsquote von rund 90 Prozent. Nach der erfolgreichen Kontaktaufnahme mit dem entsprechenden Portal dauert es in der Regel zwei bis vier Wochen, bis die Bewertung entfernt wird. Besonders fair: Kosten entstehen nur dann, wenn die Löschung durch die Bewertungshelden tatsächlich erfolgreich war.Für Unternehmen bedeutet dieser Service die schnelle Wiederherstellung ihrer Reputation. Schlechte Bewertungen, können das Vertrauen potenzieller Kunden stark beeinträchtigen. Wird ein solcher Eintrag entfernt, verbessert sich nicht nur das öffentliche Bild, sondern auch die Sichtbarkeit im Netz, was langfristig die Kundenbindung und den Umsatz fördert.In manchen Fällen reagieren Bewerter hartnäckig und veröffentlichen denselben Eintrag erneut. Auch darauf sind die Bewertungshelden vorbereitet: Sollte eine Bewertung wieder auftauchen, wird der zweite Löschversuch kostenlos übernommen. 