Die Siemens Energy-Aktie durchlebte am Montag einen wechselhaften Handelstag an der Frankfurter Börse. Nach einem positiven Start in den Handelstag mit Kurssteigerungen von bis zu 1,0 Prozent auf 62,46 EUR am Vormittag und weiteren Gewinnen auf bis zu 62,70 EUR, drehte die Stimmung im Tagesverlauf. Am Nachmittag rutschte der Anteilsschein ins Minus und verzeichnete Verluste von 1,6 Prozent auf 60,82 EUR. Die Handelsvolumina waren mit über einer Million gehandelter Aktien beachtlich, was das anhaltende Interesse der Anleger am Energietechnologiekonzern unterstreicht.

Beeindruckende Erholung seit Jahrestief

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Siemens Energy ?

Trotz der tagesaktuellen Kursschwankungen kann Siemens Energy auf eine bemerkenswerte Kursentwicklung zurückblicken. Die Aktie notiert aktuell fast 300 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 15,75 EUR, das am 22. März 2024 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Hoch von 64,56 EUR, das erst kürzlich am 17. Februar 2025 markiert wurde, fehlen derzeit nur etwa 6 Prozent. Die Geschäftszahlen des letzten Quartals, die Anfang Februar veröffentlicht wurden, zeigten positive Entwicklungen: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,9 Prozent auf 8,94 Milliarden EUR. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 0,837 EUR je Aktie und gehen davon aus, dass Siemens Energy erstmals wieder eine Dividende ausschütten wird - Schätzungen liegen bei 0,08 EUR je Anteilsschein. Die nächsten Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2025 werden für den 8. Mai erwartet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 49,50 EUR und damit deutlich unter dem aktuellen Kursniveau.

Anzeige

Siemens Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens Energy-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Siemens Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...