News von Trading-Treff.de Gestern Abend ging es für die Siemens Energy weiter entscheidend aufwärts. Der Titel konnte duch ein Plus von 1,3 % einen neuen Allzeitrekord aufstellen. Ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Denn die Börsen legen Tag für Tag einen neuen Rekord auf. Die Kurse sind jetzt auf 69,66 Euro geklettert, womit auch ein Durchbruch auf mehr als 70 Euro derzeit möglicherscheint. Die Notierungen sind und bleiben also im klaren Aufwärtstrend, ...

