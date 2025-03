© Foto: Alex Brandon - AP

Per Executive Order sollen die Banken Fannie Mae und Freddie Mac privatisiert werden. Das hat auch Auswirkungen auf den Aktienkurs der Unternehmen.Die Trump-Regierung erwägt eine Executive Order, die den Weg für die Privatisierung von Fannie Mae und Freddie Mac ebnen könnte, berichtet das Wall Street Journal am Sonntag. Befürworter sehen diesen Schritt als Möglichkeit, das US-Staatsdefizit zu verringern. William Pulte, der kürzlich die Leitung der Federal Housing Finance Agency (FHFA) übernahm, hat bereits weitreichende Änderungen vorgenommen. In seiner ersten Woche entließ er über ein Dutzend Vorstandsmitglieder der beiden Hypothekenriesen, ernannte sich selbst zum Vorsitzenden und berief …