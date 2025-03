Der Energiekonzern verzeichnet Wertzuwachs von 0,6 Prozent auf 13,23 Euro im XETRA-Handel und zeigt beachtliche Erholung seit dem Jahrestief im Januar.

Die EON SE verzeichnete am Donnerstag eine erfreuliche Kursentwicklung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel stieg die Aktie des Energiekonzerns im Tagesverlauf um 0,6 Prozent auf 13,23 Euro. Am Vormittag erreichte das Papier sogar ein Tageshoch von 13,26 Euro, nachdem es bereits bei 13,19 Euro in den Handel gestartet war. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum allgemeinen Markttrend, da der DAX im gleichen Zeitraum Verluste hinnehmen musste. Bemerkenswert ist dabei das hohe Handelsvolumen - bis zum Nachmittag wurden bereits über 2,2 Millionen EON-Aktien gehandelt, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet. Vom 52-Wochen-Hoch bei 13,82 Euro, welches die Aktie am 18. September 2024 erreichte, ist der aktuelle Kurs lediglich 4,74 Prozent entfernt. Verglichen mit dem 52-Wochen-Tief von 10,44 Euro vom 13. Januar 2025 notiert die Aktie aktuell rund 21 Prozent höher, was die positive Entwicklung der letzten Monate unterstreicht.

Optimistische Zukunftsaussichten für Anleger

Die Analysten zeigen sich für die weitere Entwicklung der EON-Aktie zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15,10 Euro, was ein erhebliches Steigerungspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau darstellt. Diese optimistische Einschätzung basiert unter anderem auf den jüngsten Quartalszahlen, die EON am 26. Februar 2025 veröffentlicht hat. Im vierten Quartal 2024 konnte der Energiekonzern einen Gewinn von 0,80 Euro je Aktie ausweisen, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 0,25 Euro je Aktie verbucht wurde. Zwar sank der Umsatz im Vergleichszeitraum leicht um 2,49 Prozent auf 23,84 Milliarden Euro, doch die deutliche Verbesserung beim Ergebnis je Aktie überzeugte die Marktteilnehmer. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,12 Euro je Aktie. Auch Dividendenanleger können sich freuen: Nach einer Ausschüttung von 0,53 Euro je Anteilsschein im Vorjahr prognostizieren Analysten für das laufende Jahr eine leicht höhere Dividende von 0,551 Euro. Die nächsten Quartalszahlen zum ersten Quartal 2025 wird EON voraussichtlich am 14. Mai 2025 vorlegen.

