DJ Aktien Schweiz drehen im Verlauf ins Minus

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat nach einem freundlichen Handelsbeginn am Montag im Minus geschlossen. Dem Markt fehle nach der Rally die Kraft nach oben, nach unten gebe es aber auch keine echte Verkaufsbereitschaft, fasste ein Händler das Geschehen zusammen. Die Veröffentlichung europäischer Einkaufsmanagerindizes setzte kaum Akzente. "Beide PMI krabbeln so dicht am Kontraktionsgebiet herum, dass schon leichte Erschütterungen für einen Rückschlag sorgen können", sagte ein Marktakteur zur leichten Erholung der Datenreihe. Aus den USA kamen Hoffnungsschimmer im US-Zolldisput, die zwar die Wall Street stützten, nicht aber die europäischen Börsen.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 13.000 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,36 (zuvor: 60,5) Millionen Aktien. Ausgebremst wurde der Index vor allem durch Abgaben der defensiven Schwergewichte Roche (-1,6%), Novartis (-1,2%) und Nestle (-2,3%). Insbesondere Nestle und Roche hatten seit dem Jahreswechsel als Zugpferde gedient. Gesucht waren dagegen Alcon mit Aufschlägen von 2,3 Prozent. Das Augenheilkundeunternehmen übernimmt den Medizintechniker Lensar in einer bis zu 430 Millionen US-Dollar schweren Transaktion. Nach einem positiven Kommentar von Goldman Sachs kletterten Swiss Re um 1,3 Prozent.

Erneut machten Schlagzeilen über eine mögliche Verlagerung des Firmensitzes der UBS ins Ausland die Runde, der Kurs gewann 1 Prozent. Givaudan fielen nur optisch um 1,8 Prozent, die Titel wurden ex Dividende gehandelt. Unter den Nebenwerten zogen Metall Zug um 2,7 Prozent an, das Unternehmen profitierte von einem erfolgreichen Start des Gemeinschaftsunternehmens SteelcoBelimed. Aevis legten nach Zahlenausweis der Tochter Swiss Medical Network um 2,5 Prozent zu.

