Fuveau, Frankreich, 24. März 2025 (ots/PRNewswire) -Plasmalex, ein führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Beschichtungslösungen, stellt mit Stolz PlasmaGuard X vor, die neueste Innovation seiner PlasmaGuard®-Plattform von Hochleistungs-Barrierebeschichtungen. Es ist das Ergebnis jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit und unterstreicht das Engagement von Plasmalex für Nachhaltigkeit und das wachsende Umweltbewusstsein seiner Kunden.PlasmaGuard® setzt einen neuen Standard für hochleistungsfähige, ultradünne Spritzschutz- und Barrierebeschichtungen zum Schutz einer breiten Palette von Produkten wie medizinischen Geräten, Unterhaltungselektronik, PCBAs, aber auch verschiedenen Vlies- oder Nanofasermaterialien. Sie sind nicht nur hochleistungsfähig, sondern auch umweltverträglich, da sie zu 100 % frei von PFAS sind.Nach der erfolgreichen Einführung der PlasmaGuard®-Beschichtungen im Jahr 2023 baut die neue ultradünne Barrierebeschichtung PlasmaGuard® X auf denselben Stärken und einzigartigen Eigenschaften der PlasmaGuard®-Produktlinie auf und bietet noch höhere Barriere- und Korrosionsschutzeigenschaften.PlasmaGuard® S spritzwassergeschützte Beschichtung:PlasmaGuard® S ist eine vollständig halogenfreie Nanobeschichtung, die in der Regel mit einer Dicke von 10 bis 200 Nanometern aufgetragen wird. Mit einem Wasserkontaktwinkel von mehr als 105° wird das Eindringen von Wasser effektiv minimiert. Diese Beschichtung ist vielseitig einsetzbar; sie eignet sich für eine breite Palette von Materialien, darunter Elektronik, Kunststoffe, Textilien, (Nano-)Membranen und medizinische Geräte.PlasmaGuard® X Barrierebeschichtung: NEUPlasmaGuard® X ist eine vollständig PFAS-freie dielektrische Barrierebeschichtung für Anwendungen, die ein Höchstmaß an Schutz erfordern, wie PCBAs, Sensoren, medizinische Geräte und Implantate.Diese mehrschichtige Beschichtung mit einer Dicke von weniger als 1,5 µm übertrifft herkömmliche konforme Beschichtungen, die um ein Vielfaches dicker sind. Diese bemerkenswerte Stärke gewährleistet einen unvergleichlichen Schutz für ein breites Spektrum von Anwendungen.Kostengünstige industrielle BeschichtungslösungPlasmaGuard®-Beschichtungen sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch eine kosteneffiziente Lösung, die nachhaltige Beschichtungslösungen ohne Kompromisse bei Leistung und Budget bietet. Plasmalex hat eine vollständige Palette an Hochleistungs-Beschichtungsanlagen und -verfahren für die Industrie entwickelt, sowohl für Chargen- als auch für Rolle-zu-Rolle-Anwendungen, die einen hohen Durchsatz in Produktionsumgebungen ermöglichen.Plasmalex lädt Fachleute, Kunden und Interessenvertreter ein, die außergewöhnlichen Eigenschaften und Vorteile von PlasmaGuard® zu erkunden. Weitere Informationen zu dieser bahnbrechenden Technologie erfahren Sie auf unsere Blog (https://www.plasmalex.com/plasmalex-launches-plasmaguard-x-the-new-generation-of-100-pfas-free-conformal-barrier-coatings/).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645247/Plasmalex_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/plasmalex-bringt-plasmaguard-x-auf-den-markt-die-neue-generation-von-100--pfas-freien-konformen-barrierebeschichtungen-302409514.htmlPressekontakt:Tim Beulens,+32 (0)472 64 94 73Original-Content von: Plasmalex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172331/5997912