© Foto: Jonathan Raa - Sipa USA

Experten warnen vor der Nähe von Politik und Krypto nachdem Trumps Token nach seinem Truth Social Post in die Höhe schießt!Der offizielle Memecoin von Donald Trump verzeichnete am Montag eine beeindruckende Kursrallye. Der TRUMP-Token spang um satte 12 Prozent, nachdem der US-Präsident ihn auf Truth Social als "den besten von allen" und "cool" bezeichnet hatte. Die Auswirkungen auf den Markt waren unmittelbar spürbar: Innerhalb von Minuten schoss der Kurs von rund 10,93 US-Dollar auf etwa 12,25 US-Dollar in die Höhe. Nach einem kurzen Abverkauf pendelte sich der Preis aktuell bei 11,91 US-Dollar ein (Montag, 16:30 Uhr MEZ), was einem Tagesgewinn von 9 Prozent entspricht. Von der Rakete zum …