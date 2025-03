Der Technologiewert durchlief einen volatilen Handelstag mit anfänglichen Gewinnen, bevor ein Abwärtstrend einsetzte. Analysten prognostizieren dennoch Wachstumspotenzial.

Die United Internet-Aktie zeigte am heutigen Handelstag eine wechselhafte Entwicklung mit letztlich negativer Tendenz. Nach einem positiven Start in den Handelstag mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 19,11 EUR am Vormittag, drehte der Kurs im weiteren Tagesverlauf ins Minus. Zur Mittagszeit verzeichnete das Papier bereits einen Rückgang von 0,2 Prozent auf 18,93 EUR. Am Nachmittag verstärkte sich der Abwärtstrend, sodass die Aktie um 15:52 Uhr mit einem Minus von 1,4 Prozent bei 18,69 EUR notierte. Im Tagesverlauf wurden via XETRA insgesamt mehr als 54.000 United Internet-Aktien gehandelt. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 24,64 EUR, das am 15. Mai 2024 erreicht wurde - ein Abstand von mehr als 24 Prozent. Zum 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR besteht allerdings noch ein Puffer von etwa 22 Prozent.

Ausblick und Analystenschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Marktexperten mit einem Gewinn pro Aktie von 1,21 EUR. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,492 EUR je Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber der für 2023 ausgeschütteten Dividende von 0,500 EUR darstellt. Im vergangenen Quartal, das am 30. September 2024 endete, konnte United Internet ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR verbuchen - eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,15 EUR. Allerdings ging der Umsatz im gleichen Zeitraum um 3,51 Prozent auf 1,57 Milliarden EUR zurück. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2024 werden voraussichtlich am 27. März 2025 veröffentlicht. Trotz der aktuellen Kursschwäche sind Analysten für die Zukunft optimistisch gestimmt und sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 29,30 EUR - was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht.

