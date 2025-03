Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Evotec SE konnte am Montag deutliche Kursgewinne verzeichnen. Im XETRA-Handel stieg der Anteilsschein am Nachmittag um beachtliche 4,9 Prozent auf 6,63 Euro. Zwischenzeitlich erreichte das Papier sogar ein Tageshoch von 6,68 Euro, nachdem der Handelstag bei 6,38 Euro eröffnet wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf 538.141 Aktien. Diese positive Entwicklung kommt für Anleger nach einer längeren Durststrecke. Besonders bemerkenswert ist der aktuelle Kursanstieg im Kontext des Jahresverlaufs: Im März 2024 hatte die Aktie noch ein 52-Wochen-Hoch von 14,77 Euro erreicht, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von über 122 Prozent entspricht. Allerdings musste das Papier im August einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen, als es auf den Jahrestiefststand von 5,06 Euro fiel. Vom aktuellen Kursniveau aus betrachtet, beträgt der Abstand zum 52-Wochen-Tief etwa 23,7 Prozent. Finanzexperten sehen für die Evotec-Aktie noch Luft nach oben - das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 9,68 Euro angesetzt, was weiteres Steigerungspotenzial signalisiert.

Herausforderndes Quartalsergebnis belastet langfristigen Ausblick

Die jüngsten Geschäftszahlen des Hamburger Unternehmens zeigen weiterhin Herausforderungen auf. Am 6. November präsentierte Evotec die Bilanz für das am 30. September 2024 abgeschlossene Quartal. Dabei wurde ein Verlust von 0,22 Euro je Aktie vermeldet - exakt der gleiche Wert wie im Vorjahresquartal. Auch beim Umsatz musste das Unternehmen einen Rückgang hinnehmen: Mit 184,89 Millionen Euro lag dieser um 5,8 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres (196,28 Millionen Euro). Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Verlust von 0,762 Euro je Aktie. Trotz dieser durchwachsenen Zahlen schöpfen Anleger neuen Mut, wie der aktuelle Kursanstieg zeigt. Bemerkenswert ist zudem, dass Evotec für 2024 - wie bereits im Vorjahr - keine Dividendenzahlung plant.

