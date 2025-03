Der Medizintechnikkonzern aus Jena überrascht mit deutlicher Erholung im Börsenhandel trotz allgemeiner Marktschwäche und verzeichnet positive Analystenprognosen

Der Aktienkurs von Carl Zeiss Meditec verzeichnete am Montag einen beachtlichen Aufschwung im XETRA-Handel. Nach einem Start bei 65,05 EUR legte das Papier im Tagesverlauf kontinuierlich zu und erreichte am Nachmittag einen Höchststand von 68,00 EUR, was einem Plus von 6,3 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf 67.834 Aktien. Die positive Entwicklung kommt nach einer längeren Schwächephase und markiert eine mögliche Trendwende für das Jenaer Medizintechnikunternehmen. Besonders bemerkenswert ist dieser Kursanstieg vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung: Die Aktie hatte am 15. Januar 2025 mit 44,28 EUR ihr 52-Wochen-Tief erreicht, liegt aber immer noch deutlich unter ihrem Jahreshoch von 120,00 EUR vom 27. März 2024. Der aktuelle Kurs bedeutet einen Abstand von rund 76 Prozent zum 52-Wochen-Hoch, was auf weiteres Erholungspotenzial hindeuten könnte.

Analysten sehen moderate Wachstumsaussichten

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Marktexperten mit einer Dividendenerhöhung auf 0,687 EUR je Aktie, nach 0,600 EUR im Vorjahr. Dies signalisiert ein moderates Wachstum und Vertrauen in die Geschäftsentwicklung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt aktuell bei 62,58 EUR, was allerdings unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn pro Aktie von 1,95 EUR. Die nächsten wichtigen Termine für Anleger sind bereits im Blick: Am 14. Mai 2025 werden die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2025 erwartet. Die heutige Kursentwicklung steht im Kontrast zum schwächelnden TecDAX-Index, in dem Carl Zeiss Meditec gelistet ist, und unterstreicht die relative Stärke des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld.

