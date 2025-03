© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

Die Bank of America rät Anlegern, den jüngsten Rücksetzer bei Technologiewerten zu nutzen: "Buy the dip".Der technologiegetriebene Nasdaq Composite ist in den Korrekturbereich gefallen und liegt mittlerweile zwölf Prozent unter seinem Allzeithoch vom Dezember. Seit Jahresbeginn hat der Index rund acht Prozent verloren, während der S&P 500 um 3,6 Prozent nachgab. Dennoch hält die Bank die Verkäufe bei einigen Schlüsselaktien für übertrieben und sieht attraktive Kaufgelegenheiten. Zu den empfohlenen Werten gehören Analog Devices, Nvidia, Broadcom, Marvell Technology und AppLovin. Analog Devices Bei Analog Devices sollten Anleger laut Analyst Vivek Arya die Kursverluste nutzen. Nach Gesprächen …