DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesnetzagentur verlängert Mobilfunkfrequenzen unter Auflagen

Die Bundesnetzagentur verlängert die Frequenznutzungsrechte in den Bereichen 800 MHz, 1.800 MHz und 2.600 MHz übergangsweise um fünf Jahre. Die Verlängerung sei für die Betreiber der Mobilfunknetze mit Verpflichtungen verbunden, insbesondere mit Versorgungs- und weiteren Auflagen, teilte die Behörde mit.

EU-Handelskommissar trifft US-Kollegen in Washington

Der Handelsbeauftragte der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, wird diese Woche mit seinen US-Kollegen zusammentreffen, um den drohenden Handelskonflikt zwischen den beiden Regionen zu entschärfen. Sefcovic - ein Vizepräsident der Kommission, der für die Handels- und Wirtschaftssicherheitspolitik der Europäischen Union zuständig ist - reist nach Washington, um sich mit dem US-Handelsminister Howard Lutnick und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu treffen, wie ein Sprecher der Kommission sagte.

S&P Global: Aktivität der US-Wirtschaft legt im März zu

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im März belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,5 von 51,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im Februar

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Februar verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,18, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Januar wurde der Indexstand auf minus 0,08 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,03 genannt worden war.

Trump plant Strafzölle für Ölgeschäfte mit Venezuela

Die USA wollen Länder, die Ölgeschäfte mit Venezuela machen, bestrafen. Präsident Donald Trump kündigte an, Zölle von 25 Prozent gegen Länder zu verhängen, die Öl oder Gas von Venezuela kaufen. Dieses Arrangement könnte es dem US-Konzern Chevron ermöglichen, in dem südamerikanischen Land weiter im Geschäft zu bleiben.

