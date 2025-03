Die Roche-Aktie verzeichnete am Freitag deutliche Kursverluste an der Schweizer Börse. Im SIX SX-Handel gab das Papier im Tagesverlauf kontinuierlich nach und fiel bis zum Nachmittag um 1,2 Prozent auf 305,40 CHF. Zeitweise rutschte der Kurs sogar bis auf 302,90 CHF ab, nachdem der Handelstag noch mit einem Wert von 307,90 CHF begonnen hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf 467.902 Aktien. Damit entfernte sich die Aktie weiter von ihrem 52-Wochen-Hoch, das am 12. März 2025 bei 313,80 CHF markiert wurde. Für eine Rückkehr zum Jahreshöchststand fehlen derzeit etwa 2,75 Prozent. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich die Roche-Aktie im Jahresvergleich deutlich erholt - das 52-Wochen-Tief vom 4. Mai 2024 bei 212,90 CHF liegt rund 30 Prozent unter dem aktuellen Niveau.

Analysten bleiben optimistisch für 2025

Für Anleger des Pharmagiganten gibt es trotz der kurzfristigen Kursschwäche positive Zukunftsaussichten. Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 20,79 CHF je Aktie. Auch bei der Dividendenausschüttung dürfen Aktionäre mit einer Steigerung rechnen - nach 9,70 CHF im Jahr 2024 wird für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 9,94 CHF erwartet. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit 285,88 CHF unter dem aktuellen Kursniveau, was auf eine möglicherweise überhöhte Bewertung hindeutet. Anleger blicken nun gespannt auf die Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen. Die Kennzahlen für das zweite Quartal 2025 werden voraussichtlich am 24. Juli 2025 präsentiert. Der heutige Kursrückgang reiht sich in das allgemein schwache Marktumfeld ein, da auch die wichtigsten Schweizer Indizes SPI, SMI und SLI den Handelstag mit Verlusten abschlossen.

