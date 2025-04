News von Trading-Treff.de Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete am Donnerstag mit einem Absturz von 1.679 Punkten (4%) seinen stärksten Tagesverlust seit der frühen Pandemie-Phase. Der Index schloss bei 40.545,93 Punkten und fiel damit fast 10% unter sein 52-Wochen-Hoch, das erst im Dezember 2024 erreicht wurde. Der massive Ausverkauf löschte rund 2,5 Billionen Dollar an Marktwert aus und signalisiert eine sich vertiefende Krise an den globalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...