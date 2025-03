Die Unilever-Aktie verzeichnete am Montag deutliche Kursverluste im Londoner Handel. Das Wertpapier des Konsumgüterriesen büßte im Tagesverlauf kontinuierlich an Wert ein und rutschte am Nachmittag um 0,8 Prozent auf 45,19 Britische Pfund (GBP) ab. Bereits am Vormittag zeigte sich die Aktie schwach, eröffnete bei 45,56 GBP und konnte dieses Niveau nicht halten. Im Tagesverlauf erreichte das Papier seinen Tiefststand bei 45,12 GBP. Das Handelsvolumen war mit über 1,5 Millionen gehandelten Aktien beachtlich.

Die aktuelle Kursentwicklung steht im deutlichen Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP, das am 10. September 2024 erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste die Aktie um mehr als 11 Prozent zulegen. Allerdings notiert das Papier noch immer deutlich über seinem 52-Wochen-Tief von 37,30 GBP vom 18. April 2024. Von diesem Tiefstand aus betrachtet, hat die Aktie trotz der jüngsten Verluste eine beachtliche Erholung hingelegt.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten eine Dividende von 1,91 Euro je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 1,48 GBP im Vorjahr darstellen würde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 47,50 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 5 Prozent impliziert. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Marktbeobachter einen Gewinn von 3,15 Euro je Aktie. Bemerkenswert ist auch die jüngste Unternehmensnachricht: Der niederländische Lebensmittelproduzent Vivera übernimmt die vegetarische Produktlinie "Vegetarian Butcher" von Unilever, was möglicherweise auf eine strategische Neuausrichtung des Konzerns hindeutet. Die nächste Quartalsbilanz wird für Ende Juli 2025 erwartet.

