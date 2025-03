Die Aktienmärkte in China kennen seit Wochen kein Halten mehr. Seit Mitte Januar befinden sich chinesische Aktien in einer fulminanten Rally, die vor allem von Technologiewerten getragen wird. Die Aktienindizes des Landes haben ihre US-Pendants deutlich hinter sich gelassen, was vor allem auf die Stimulierungsmaßnahmen der Regierung und das KI-Modell des Start-ups DeepSeek zurückzuführen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...