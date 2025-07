© Foto: Sascha Steinach - dpa-Zentralbild

Autonome Fahrzeuge (AVs) steht vor dem Durchbruch! Laut der BofA wird der AV-Markt bis 2040 auf 1,2 Billionen US-Dollar wachsen. Unternehmen wie Nvidia und Uber könnten die großen Gewinner dieses "ChatGPT-Moments" sein.Laut der Bank of America (BofA) haben autonome Fahrzeuge (AVs) endlich ihren "ChatGPT-Moment" erreicht. In einem aktuellen Bericht prognostiziert die Bank einen riesigen Markt im Bereich autonomer Mobilität, der bis 2040 auf 1,2 Billionen US-Dollar anwachsen könnte. Dieser umfasst nicht nur den Robotaxi-Markt, sondern auch Lkws, Logistik und Landwirtschaft. Bereits heute sind kommerzielle Robotaxis in sieben Städten weltweit aktiv, darunter Waymo in den USA und Baidus Apollo …