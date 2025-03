Der Investmentfonds kauft 40.000 Stammaktien für die Treasury zurück. Nach Abwicklung werden 13,59% des Gesamtkapitals im Eigenbestand gehalten werden.

Der renommierte Investmentfonds BlackRock Smaller Companies Trust plc hat heute bekanntgegeben, dass er 40.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 1.257,93 Pence pro Aktie erworben hat. Diese Aktien sollen nach Abwicklung des Kaufs am 26. März 2025 in die Unternehmens-Treasury aufgenommen werden. Nach Abschluss dieser Transaktion wird das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens 43.199.792 Stammaktien umfassen, wobei 6.793.731 Aktien in der Treasury gehalten werden. Bemerkenswert ist, dass Treasury-Anteile keine Stimmrechte tragen und insgesamt 13,59% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens (49.993.523 Stammaktien, einschließlich Treasury-Anteile) nach der Abwicklung in der Treasury gehalten werden. Für die Berichterstattung gemäß den Offenlegungs- und Transparenzrichtlinien der FCA sollte der Markt daher bei der Ermittlung meldepflichtiger Beteiligungsänderungen am Unternehmen die Zahl von 43.199.792 nach Abwicklung zugrunde legen.

Aktuelle Nettovermögenswerte zeigen solide Bewertung

Die nicht geprüften Nettovermögenswerte für den BlackRock Smaller Companies Trust PLC betrugen zum Geschäftsschluss am 21. März 2025 beachtliche 1.336,16p für das Kapital allein, einschließlich Schulden zum Nennwert. Bei Berücksichtigung von Schulden zum beizulegenden Zeitwert stieg dieser Wert auf 1.399,10p. Einschließlich des laufenden Jahreseinkommens und der Schulden zum Nennwert erreichte der Nettovermögenswert 1.366,47p, während er bei Einbeziehung des laufenden Jahreseinkommens und der Schulden zum beizulegenden Zeitwert auf 1.429,41p anstieg. Diese Bewertungen basieren auf Gebotspreisen für die Anlagen. Der Aktienkauf folgt einer Strategie des Unternehmens, seine Aktienstruktur zu optimieren und möglicherweise den Wert für die verbleibenden Aktionäre zu steigern, indem die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien reduziert wird. Investoren sollten beachten, dass sich die Gesamtzahl der Stimmrechte nach diesem Rückkauf auf 43.279.792 Stammaktien beläuft.

