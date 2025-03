Kryptomarkt erholt sich: Bitcoin-Kurs steigt über 87.000 Dollar

Die neue Woche startet mit einem Aufschwung am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs ist um 3,3 % gestiegen und hat damit die 87.000 Dollar Marke zurückerobert. Auch Ethereum legt um 3,4 % zu und notiert aktuell bei 2.070 Dollar. Die positive Entwicklung weckt Hoffnungen, dass das Schlimmste überstanden sein könnte, nachdem die Kurse seit Januar fast ununterbrochen gefallen sind. Der Grund für den Kursanstieg dürfte die Erwartung sein, dass die neue Zollrunde der USA am 2. April weniger hart ausfallen könnte als zunächst angenommen.

Robert Kiyosaki sieht in Bitcoin eine "einmalige Gelegenheit"

Robert Kiyosaki, bekannt durch seinen Bestseller "Rich Dad, Poor Dad", erinnert seine 2,7 Millionen Follower auf X daran, dass Bitcoin in seinen Augen eine einmalige Gelegenheit ist, mit der jeder reich werden kann. Laut Kiyosaki bleiben viele Menschen arm, weil sie Angst haben, Fehler zu machen (FOMM: Fear of Making Mistakes), anstatt die Angst zu haben, Chancen zu verpassen (FOMO: Fear of Missing Out).

Der Finanzexperte betont zudem, dass die bisherige Kursentwicklung von Bitcoin für sich spricht und erwartet, dass der Kurs noch deutlich höher steigen wird. Bis Jahresende rechnet er mit einem Kursziel von 200.000 Dollar und rät seinen Anhängern, nicht erst dann über ein Investment nachzudenken, wenn der Kurs bereits weiter explodiert ist.

Nicht nur Kiyosaki ist optimistisch für Bitcoin

Kiyosaki weist darauf hin, dass nicht nur er selbst, sondern auch einflussreiche Persönlichkeiten wie Donald Trump und Michael Saylor bullish für Bitcoin gestimmt sind. Er empfiehlt, sich mit informativen Youtube-Kanälen zu befassen, die über Kryptowährungen aufklären, da das Wissen inzwischen jedem kostenlos zur Verfügung steht.

Donald Trump, der amtierende US-Präsident, betont ebenfalls immer wieder, dass er von Bitcoin, Ethereum und Coins von US-Unternehmen begeistert ist und dafür sorgen wird, dass sie eine große Zukunft vor sich haben. Diese positive Einstellung hochrangiger Persönlichkeiten könnte dem gesamten Kryptomarkt zugutekommen.

BTC Bull Token: Ein vielversprechender Presale am Kryptomarkt

Der BTC Bull Token ($BTCBULL) sticht durch sein einzigartiges Konzept aus der Masse der Meme Coins heraus. Er ist so konzipiert, dass er von jedem neuen Bitcoin-Hoch profitieren kann. Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar wird ein Token-Burn durchgeführt, der das Angebot verringert und damit potenziell den Wert der verbleibenden Token steigert.

Erreicht Bitcoin die 150.000 Dollar Marke, erhalten alle $BTCBULL-Investoren echte Bitcoin (Satoshis) per Airdrop, wobei die Menge der Belohnung von der Anzahl der gehaltenen Token abhängt. Das Konzept scheint den Nerv der Anleger zu treffen - bereits vor dem offiziellen Börsenlisting wurden fast 4 Millionen Dollar im Presale investiert, und der Tokenpreis wird bis zum Launch mehrfach angehoben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.