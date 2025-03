XRP-Kurs erholt sich: Analysten sehen Potenzial für 10 US-Dollar

XRP bewegt sich am Montag erneut nach oben und kratzt an 2,47 US-Dollar. Damit liegt der Kurs rund 30 Prozent über den Tiefs aus dem März, als XRP kurzfristig unter die Marke von 2 US-Dollar gefallen war. Der juristische Streit mit der SEC hatte sich inzwischen gelegt, sodass das Risiko einer Einstufung als Wertpapier für den Einzelhandel vom Tisch ist. Diese positive Entwicklung eröffnet neue Perspektiven für die Kryptowährung.

SEC-Sieg als Katalysator für langfristiges Wachstum

Analysten sehen dahingehend ein potenzielles Kursziel von 10 US-Dollar bis 2030. Im Kern stehen Ripple Labs und dessen Stablecoin RLUSD, der bereits erste Anwendungsfälle im globalen Finanzverkehr abdeckt. Einige Experten gehen davon aus, dass eine mögliche Ripple-IPO (Börsengang) das Unternehmen noch stärker pushen könnte.

Neue ETF-Zulassungen dürften ebenso Einfluss auf das Handelsvolumen nehmen und dem XRP-Kurs zu neuer Dynamik verhelfen. Der Wegfall regulatorischer Unsicherheiten durch das Ende des SEC-Verfahrens bildet eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.

USA bleibt entscheidender Markt für XRP

Wichtig scheint auch die aktuelle Entwicklung rund um XRP-Futures in den USA. Bitnomial bringt als erster Anbieter regulierte Kontrakte auf den Markt, nachdem die CFTC grünes Licht gegeben hatte. Das verstärkt den Trend zu mehr institutionellen Handelsformen in einem Umfeld, das XRP als ausgereifte Lösung im Krypto-Bereich wahrnimmt.

Technisch betrachtet wartet bei 2,58 US-Dollar ein Widerstand, der den Aufwärtstrend ausbremsen könnte. Sollte der Kurs dort scheitern, dürfte ein erneuter Test der 2-US-Dollar-Zone nicht überraschen. Bei einem Durchbruch nach oben sehen manche Prognosen 2,83 US-Dollar als nächstes Ziel. Ein langer Atem könnte sich lohnen, denn mit einer weiteren SEC-Anpassung an die Krypto-Realität, verstärkter Nutzung des RLUSD-Stablecoins und einer möglichen IPO könnte XRP langfristig tatsächlich in Richtung 10 US-Dollar streben.

