Altcoins 2025: Bitcoin dominiert, während alternative Kryptowährungen auf Aufschwung warten

Viele Altcoins hängen immer noch ihren früheren Höchstständen hinterher. Während Bitcoin bereits vor Monaten ein neues Rekordhoch erreicht hatte, liegen beispielsweise Ethereum und andere Coins weiterhin zurück. Manche sind sogar nah am Boden, den sie im Bärenmarkt berührt hatten. Laut einem bekannten Krypto-Analysten auf YouTube (KWN mit knapp 100.000 Followern) hat Bitcoin durch die jüngsten ETFs eine solide Basis erlangt, während Altcoins auf spekulative Impulse angewiesen bleiben.

Gründe für die Bitcoin-Dominanz am Kryptomarkt

Gleichzeitig scheinen Großinvestoren immer mehr Kapital in Bitcoin zu leiten, weil Langzeithaltung für sie Priorität hat. Die Bitcoin Spot ETF Flüsse haben wieder ins Positive gedreht, was zu einer starken Bitcoin-Dominanz von rund 61 Prozent führt. Diese Dominanz würde sogar noch höher ausfallen, wenn Stablecoins außen vor bleiben.

Institutionen bauen ihr Engagement aus und sichern sich umfassend ab. Wer hingegen in Altcoins setzt, braucht Geduld, weil der entscheidende Hype erst im weiteren Verlauf kommen könnte. Das erklärt auch, warum Bitcoin bereits neue Höchststände erreicht hat, während viele Altcoins noch immer deutlich unter ihren historischen Rekordwerten notieren.

Wann kommt die neue Altcoin-Saison?

Der Experte verweist auf fehlende Kleinanleger-Liquidität als Hauptgrund für den Altcoin-Schlummer. In früheren Phasen, als auch Bäcker oder Zahnarzt von Token-Käufen schwärmten, flossen größere Summen in Altcoins. Doch aktuell ist die allgemeine Stimmung eher vorsichtig. Politische Unsicherheit in den USA, mögliche Zollspielchen und das Tauziehen um Zinssenkungen belasten die Märkte.

Viele Analysten erinnern jedoch an frühere Zyklen: Bitcoin hatte oft zuerst reagiert, und erst danach waren Altcoins nachgezogen. Ein vorsichtiger Blick auf starke Projekte schadet nicht, solange das Portfolio breit aufgestellt wird. Trotz aller Herausforderungen ist eine neue Altcoin-Saison noch immer im Gespräch, vor allem wenn die Zinsen sinken und wieder deutlich mehr Kapital ins Rennen kommt.

Meme Index Presale bietet innovative Lösung für Altcoin-Investoren

Der Meme Index (MEMEX) bietet gemeinsam mit seinem nativen Coin eine Plattform, um Meme-Coins in vier verschiedene Index-Körbe aufzuteilen. So sollen starke Schwankungen abgefedert werden, während trotzdem Chancen auf Gewinne bleiben. Von etablierten Coins wie Dogecoin und Shiba Inu bis zu hochriskanten Neulingen wird alles in thematisch getrennten Baskets gebündelt.

Das Projekt hat bereits über 4,19 Millionen US-Dollar eingesammelt und läuft nur noch bis zum 31. März. Anleger können ihre Anteile auch in einer eigenen Staking-Funktion halten, die aktuell eine Jahresrendite von über 500 Prozent bietet. Der Smart Contract wurde von Coinsult und SolidProof geprüft und will mit starken Sicherheitsmaßnahmen punkten. Für alle, die auf die nächste Aufwärtsbewegung hoffen, könnte das Konzept eine sinnvolle Ergänzung im Portfolio darstellen.

