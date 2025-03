Ripple-CEO Brad Garlinghouse zeigt sich bullish für Bitcoin

Während viele Altcoin-Anleger nicht selten negative Worte für den Bitcoin finden, hat sich kürzlich ausgerechnet der Ripple-CEO Brad Garlinghouse positiv für die Mutter aller Kryptowährungen geäußert. Auf der Digital Asset Summit in New York erklärte er deutlich: "Ich bin bullish auf Bitcoin, Punkt." Diese Aussage erregt besondere Aufmerksamkeit, da Vertreter von Altcoins wie XRP oft kritisch gegenüber Bitcoin eingestellt sind.

Ripple-CEO investiert seit 2012 in Bitcoin

Brad Garlinghouse, der wichtigste Mensch in der XRP-Welt, sprach auf dem Digital Asset Summit sehr positiv über Bitcoin. Seine klare Aussage "Ich bin bullish auf Bitcoin, Punkt" erregte Aufmerksamkeit, obwohl andere Redner wie Strategy CEO Michael Saylor und US-Präsident Donald Trump noch enthusiastischere Worte für die Kryptowährung fanden.

Garlinghouse führte weiter aus, dass er bereits 2012 zum ersten Mal auf einer Konferenz mit Bitcoin in Kontakt gekommen sei und damals auch erstmals in die Kryptowährung investiert habe. Bemerkenswert dabei: Der Ripple-CEO betonte, dass er seine Bitcoin-Bestände seitdem nie verkauft habe. "Ich habe Bitcoin für verschiedene Transaktionen genutzt, aber ich habe es nicht verkauft", erklärte er den Zuhörern.

Auch Ethereum-Gründer setzt auf Bitcoin

Dementsprechend dürfte sich Garlinghouse heute über ein entsprechend großes Bitcoin-Vermögen freuen. Doch tatsächlich ist der Ripple-CEO nicht der einzige Bekannte aus dem Altcoin-Space, der optimistisch für die Mutter aller Kryptowährungen ist.

Auch Vitalik Buterin, der wichtigste Mann im Ethereum-Ökosystem, setzt mit einem Teil seines Vermögens auf Bitcoin. Wie der Entwickler Ende Januar einräumte, hält er rund zehn Prozent seines Portfolios nicht in Ethereum, sondern in anderen Kryptowährungen, hauptsächlich BTC. Schätzungen zufolge stecken etwa 50 bis 80 Millionen US-Dollar von Buterins Vermögen im Bitcoin, während seine Ethereum-Holdings trotz des gefallenen Kurses noch rund eine halbe Milliarde US-Dollar wert sind.

