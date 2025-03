Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) gab heute bekannt, dass Westlake Epoxy plant, auf der European Coatings Show (ECS) 2025 vom 25. bis 27. März 2025 in Deutschland mehrere neue Produkte auf den Markt zu bringen. Westlake Epoxy wird an Stand Nr. 5-349 seine neuesten Innovationen vorstellen, die die Robustheit, Sicherheit und Leistung verbessern sollen.

Bei Westlake stellen wir uns der Herausforderung, mehr zu tun und in unserem Streben nach mehr Nachhaltigkeit noch weiter zu gehen. Daher sind wir bestrebt, neue Technologien zu entwickeln, die die Nachhaltigkeitsinitiativen unserer Kunden unterstützen. Wir sind stolz darauf, auf der ECS unser neu eingeführtes EpoVIVE-Produktportfolio vorstellen zu können, das im Vergleich zu herkömmlichen Westlake-Formeln in einer oder mehreren der folgenden Kategorien Nachhaltigkeitsvorteile bietet:

Geringerer CO2-Fußabdruck : Verwendung von ISCC-PLUS-zertifizierten, massenbilanzierten bio-zirkulären oder zirkulären Rohstoffen zur Reduzierung der CO2-Emissionen.

: Verwendung von ISCC-PLUS-zertifizierten, massenbilanzierten bio-zirkulären oder zirkulären Rohstoffen zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Energieeffizienz : Kombination erneuerbarer Energien mit energieeffizienten Verfahren zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.

: Kombination erneuerbarer Energien mit energieeffizienten Verfahren zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Sicherere Materialien : Verwendung sichererer Materialien, die frei von SVHC (besonders besorgniserregenden Stoffen) und CMR (krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend) sind, wodurch die sichere Handhabung verbessert wird.

: Verwendung sichererer Materialien, die frei von SVHC (besonders besorgniserregenden Stoffen) und CMR (krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend) sind, wodurch die sichere Handhabung verbessert wird. Emissionsreduzierung : Verringerung der VOC (flüchtige organische Verbindungen) in wasserbasierten Epoxidharzdispersionen, was zur Reduzierung der VOC-Emissionen bei Kundenanwendungen beiträgt.

: Verringerung der VOC (flüchtige organische Verbindungen) in wasserbasierten Epoxidharzdispersionen, was zur Reduzierung der VOC-Emissionen bei Kundenanwendungen beiträgt. Mehr Kreislauflösungen: Unterstützung einer verbesserten Kreislaufwirtschaft durch innovative Formulierungen und Recyclingverfahren, die eine bessere Wiederverwendung, Wiederverwertung oder Umnutzung von Produkten aus dem EpoVIVE-Portfolio ermöglichen.

Diese innovativen Produkte wurden entwickelt, um die steigende Nachfrage nach emissionsarmen und SVHC-freien Alternativen zu decken, die bio-zirkuläre oder zirkuläre Materialien verwenden. Sie bieten eine verbesserte Haltbarkeit, Korrosionsschutz und Benutzerfreundlichkeit und verbessern gleichzeitig unsere Umweltbilanz durch betriebliche Innovationen und Produktangebote mit geringeren Umweltauswirkungen.

Die EpoVIVE-Reihe führt die NEUEN EPIKOTE-Harze 901 und 902 ein, die CMR-freie Alternativen zu herkömmlichen verdünnten C12-C14-Harzen für Hochleistungsböden bieten. Das Portfolio umfasst außerdem die AQUAREOUS-Epoxidharzsysteme , die lösungsmittelfreie Beschichtungen für Beton und Metall mit geringeren flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) ermöglichen, während SVHC-freie AZURES-Produkte CMR-freie, leistungsstarke Lösungen für Beschichtungen, den Tiefbau und Klebstoffe bieten

Zusätzlich zum EpoVIVE-Portfolio wird Westlake Epoxy den ENABLING Curing Agent EPIKURE 6874-WZ-50 einführen, der Formulierungen auf Wasserbasis vereinfacht und den Korrosionsschutz für glatten Stahl verbessert.

"Unser Engagement für mehr Nachhaltigkeit treibt uns zu kontinuierlicher Innovation und zur Bereitstellung von Lösungen an, die unseren Kunden helfen, ihre Umwelt- und Leistungsziele zu erreichen. Die Einführung des EpoVIVE-Portfolios und damit zusammenhängende Produktentwicklungen spiegeln das Engagement von Westlake Epoxy wider, die Umweltauswirkungen unserer Produkte zu reduzieren und gleichzeitig unsere hohen Qualitäts- und Leistungsstandards aufrechtzuerhalten", so Karl-Martin Schellerer, Senior Vice President für Leistung und wesentliche Materialien, Europa und Asien bei Westlake.

Wenn Sie mehr über EpoVIVE-Produkte und die neuen Innovationen von Westlake Epoxy für die Beschichtungsindustrie erfahren möchten, laden wir Sie ein, an den folgenden Präsentationen teilzunehmen: "New Low labelled Resin Blends for Epoxy Flooring Applications" ("Neue niedrig gekennzeichnete Harzgemische für Epoxid-Bodenbeläge") von Patrick Deudon am Dienstag, den 25. März, von 14:30 bis 14: 50 Uhr, Stand Nr. 3-742, Halle 3, und "Novel Waterborne Epoxy Systems: Boosting your Coating Performance" ("Neuartige wasserbasierte Epoxidsysteme: Steigern Sie die Leistung Ihrer Beschichtung"), präsentiert von Dominique Vandenberghe, am Mittwoch, den 26. März, von 13:50 bis 14:10 Uhr, Stand Nr. 5-243, Halle 5.

Westlake Epoxy strebt danach, seine Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Governance-Strategie kontinuierlich zu verbessern. Westlake Epoxy hat sich verpflichtet, seinen CO2-Fußabdruck durch die gezielte Beschaffung nachhaltigerer Rohstoffe und die Verfeinerung und Verbesserung der Herstellungsprozesse zu reduzieren. Gemeinsam verbessern wir Ihr Leben jeden Tag!

Über Westlake

Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) ist ein globaler Hersteller und Lieferant von Materialien und innovativen Produkten, die das Leben jeden Tag verbessern. Mit Hauptsitz in Houston und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika liefert Westlake die Bausteine für lebenswichtige Lösungen vom Wohnungs- und Bauwesen über Verpackungen und das Gesundheitswesen bis hin zur Automobil- und Konsumgüterindustrie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.westlake.com.

