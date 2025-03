Der Investmentfonds kämpft mit negativer Jahresentwicklung und hoher Ausschüttungsquote, während eine neue Dividende von 0,09 € pro Anteil angekündigt wurde.

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) schloss den gestrigen Handelstag bei 4,26 € und verzeichnete damit einen Wochenzuwachs von 5,38%. Trotz dieser positiven Kursentwicklung liegt die Aktie seit Jahresbeginn mit 14,12% im Minus. Der Kurs befindet sich derzeit 10,15% unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 4,75 €.

Das Unternehmen hat eine Dividende von 0,09 € pro Aktie angekündigt, die am 30. April ausgeschüttet werden soll. Aktionäre, die am 16. April im Aktienregister eingetragen sind, erhalten diese Zahlung. Bemerkenswert ist die hohe Ausschüttungsquote von 127,71%, die zeigt, dass Oxford Lane Capital mehr an Dividenden auszahlt, als das Unternehmen derzeit erwirtschaftet.

Herausforderungen bei der Ergebnisentwicklung

In seinem jüngsten Quartalsbericht vom 27. Januar meldete Oxford Lane Capital einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,28 €, womit die Analystenerwartungen von 0,67 € deutlich verfehlt wurden. Diese Diskrepanz deutet auf mögliche Schwierigkeiten im Investmentportfolio und bei der operativen Effizienz hin. Die Kombination aus niedrigen Erträgen und hohen Dividendenzahlungen könnte mittelfristig problematisch werden, falls sich die Ertragslage nicht verbessert.

Die jüngsten Handelsaktivitäten zeigen ein wechselhaftes Bild. Während die Aktie eine positive Wochenperformance aufweist, bleibt sie mit 18,98% deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 5,26 €, das am 7. Juni 2024 erreicht wurde. Das Handelsvolumen hat sich zuletzt um 30% unter dem Durchschnitt bewegt, was auf eine abwartende Haltung der Investoren hindeuten könnte.

Die Kursvolatilität von 35,05% auf annualisierter 30-Tage-Basis unterstreicht die erhöhten Schwankungen, denen die Aktie derzeit ausgesetzt ist. Diese Volatilität in Kombination mit dem relativ niedrigen RSI-Wert von 33,5 lässt darauf schließen, dass die Aktie nach dem Rückgang der letzten 30 Tage um 11,38% möglicherweise überverkauft ist, jedoch die Marktteilnehmer noch keine klaren Kaufsignale sehen.

