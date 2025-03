CoreLogic vor Markenwechsel zu Cotality, um Mission des Unternehmens widerzuspiegeln, Immobilienexperten zu vereinen, Branchenbeziehungen zu stärken und Innovationen weltweit voranzutreiben

CoreLogic gab heute seinen globalen Markenwechsel zu Cotality bekannt, um den Fortschritt des Unternehmens zu einem führenden Unternehmen für Immobilieninformationen, Analysen und datenbasierten Lösungen seit seinen Ursprüngen im Bereich Finanzdienstleistungen bei der Unterstützung der Hypothekenbranche zu markieren. Dieses Rebranding führt einen neuen Namen, ein neues Logo und eine neue Markenidentität ein, die die Transformation des Unternehmens zu einem Informationsdienstleister widerspiegeln, der eine schnellere, intelligentere und menschenzentriertere Immobilienbranche erschafft.

At Cotality, we are imagining new possibilities to increase productivity, minimize risk, grow businesses and grow relationships.

"Das Immobilien-Ökosystem unterstreicht den Wohlstand jedes Einzelnen, von Unternehmen, Regierungen und von der Gesellschaft insgesamt. Aber im Kern handelt es sich dabei um Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, die es vorantreiben. Die Erkenntnisse von Cotality bauen darauf auf, indem Fragen in perspektivische Aussichten verwandelt werden", so Patrick Dodd, President und CEO von Cotality. "Dieses Rebranding spiegelt Innovationen, die Evolution und unser Engagement wider, Immobilienexperten zu vereinen Unternehmen zu stärken, Beziehungen zu fördern und die Ergebnisse zu steigern, die Logik und Daten durch Menschlichkeit und Emotionen ausbalancieren. Unser Name ändert sich, um das Engagement und den Service des Unternehmens den Kunden überall auf der Welt zu veranschaulichen."

Der neue Name Cotality spiegelt das tiefe Engagement für Zusammenarbeit und Konnektivität wider, sowohl intern als auch extern, wobei die Wurzeln von CoreLogic gewahrt werden. Dies demonstriert auch seinen Ansatz der Totalität, indem es umfassende Daten und Einblicke in das gesamte Immobilien-Ökosystem und darüber hinaus vermittelt. Dies alles zusammenzufügen symbolisiert den Geist der Vitalität des Unternehmens um die Idee zu verwirklichen, dass die Unterstützung der Menschen im Mittelpunkt jeder Erkenntnis und aller Workflows steht.

Mit dem neuen Namen Cotality wird folgende Assoziation geweckt: Intelligence beyond boundsTM. Diese Tagline dient sowohl als erster Eindruck als auch als kraftvolles Ausdrucksmittel der Identität des Unternehmens. Hierbei handelt es sich um eine Verkörperung der nahtlosen Integration von Daten, Technologie, künstlicher Intelligenz, Erkenntnissen und Menschen, die Cotality inspirieren, um über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien und Eigenheimbesitzern hinweg zusammenzuarbeiten.

"Unser neuer Name und unsere Tagline spiegeln die Essenz wider, wer wir sind und wohin wir uns entwickeln werden. Diese Transformation bedeutet eine natürliche Entwicklung, da sie unsere Wurzeln anerkennt, während sie gleichzeitig eine Zukunft willkommen heißt, die von Zusammenarbeit, Innvationen und den Auswirkungen geprägt ist", so Kristie Vainikos Stegen, Chief Brand and Communications Officer of Cotality. "Hierbei handelt es sich nicht lediglich um ein neues Design. Es geht darum, die Leistungsfähigkeit der Daten und der Technologie zu nutzen und die Menschen in die Lage zu versetzen sowohl intern als auch extern sinnvolle Veränderungen rund um den Globus voranzutreiben."

Cotality befähigt und unterstützt weltweit Branchenfachleute aus den Bereichen Wohnungsbaufinanzierung, Versicherung und Immobilien sowie bei ihrer Regierungsarbeit. Mit seinen Geschäftstätigkeiten in den Vereinigten Staaten, in Kanada, im Vereinigten Königreich, in Australien, Neuseeland, Indien und Deutschland wird die neue globale Markenidentität von Cotality auf den bewährten Strukturen des Unternehmens basieren, um Innovationen voranzutreiben und intelligentere Entscheidungen zu treffen, während gleichzeitig seine globale Reichweite erweitert wird.

Über Cotality

Cotality beschleunigt Daten, Einsichtnahmen und Workflows im gesamten Immobilien-Ökosystem, um Branchenfachleute in die Lage zu versetzen, ihre Zielsetzungen zu übertreffen und Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Mit Milliarden Echtzeit-Datensignalen über den Lebenszyklus einer Immobilie entlarven wir versteckte Risiken und transformative Möglichkeiten für Agenten, Kreditgeber, Transportunternehmen und Innovatoren.

