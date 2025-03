Tarifeinigung und neue Übernahmen kennzeichnen die Entwicklung von CNR, während das Unternehmen nach einer Phase des Kursrückgangs auf eine Markterholung hofft.

Die Canadian National Railway (CNR) verzeichnete zuletzt eine Reihe wichtiger Entwicklungen, die ihre Geschäftsabläufe und Marktposition beeinflussten. Nach einem schwierigen Jahr mit einem Kursverlust von 23,72% in den vergangenen zwölf Monaten notiert die Aktie aktuell bei 91,38 Euro, womit sie mehr als 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom April dieses Jahres liegt.

Im Dezember ratifizierten die Unifor-Mitglieder einen neuen vierjährigen Tarifvertrag mit CN, wodurch ein möglicher Streik verhindert wurde. Diese Vereinbarung, die über 3.000 Mitglieder umfasst, beinhaltet Verbesserungen bei Löhnen, Sozialleistungen und Arbeitsplatzschutz für Beschäftigte an CN-Terminals und in der Unternehmenszentrale in ganz Kanada. Bereits im Januar genehmigte das U.S. Surface Transportation Board die Übernahme der Iowa Northern Railway durch CN - ein strategischer Schritt zur Verbesserung der Netzwerkanbindung und betrieblichen Effizienz des Unternehmens.

Betriebliche Herausforderungen und Marktausblick

Rückblickend hatte CN im August 2024 mit erheblichen Arbeitsstreitigkeiten zu kämpfen, die zu einer vorübergehenden Schließung der kanadischen Betriebe führten. Die Aussperrung, die weniger als einen Tag dauerte, wurde nach Intervention der Regierung beendet, die ein verbindliches Schiedsverfahren anordnete. Dieser Vorfall unterstrich die kritische Rolle der Eisenbahnen in der kanadischen Logistik und die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen von Arbeitsunterbrechungen.

Analysten gehen davon aus, dass CN zusammen mit anderen Transportunternehmen von einer Erholung im Frachtsektor profitieren könnte. Die wirtschaftlichen Aussichten in den USA erscheinen positiv, gestützt durch Beschäftigungswachstum und mögliche Zinssenkungen, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Bahndiensten führen könnte. Dies wäre eine willkommene Entwicklung für das Unternehmen, dessen Aktie seit Jahresbeginn fast 8% verloren hat und aktuell mehr als 11% unter dem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

Regulatorische Entwicklungen und Zukunftsperspektiven

Die kanadische Transportbehörde hat die volumenabhängigen Preisindizes für das Erntejahr 2024-2025 für CN und Canadian Pacific Kansas City bekannt gegeben. Diese Indizes spielen eine entscheidende Rolle bei der Festlegung der maximalen Umsatzberechtigungen für Getreidelieferungen und haben direkten Einfluss auf CNs Betrieb und Umsatz in diesem Sektor.

Mit Blick auf die Zukunft positionieren die strategischen Initiativen von CN, einschließlich Übernahmen und Tarifvereinbarungen, das Unternehmen so, dass es die sich entwickelnde Transportlandschaft effektiv navigieren kann. Dennoch muss das Unternehmen wachsam bleiben gegenüber potenziellen arbeitsrechtlichen Herausforderungen und regulatorischen Änderungen, die seine betrieblichen Abläufe und Marktleistung beeinflussen könnten.

