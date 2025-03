Der südkoreanische Konzern plant ein innovatives Elektrolichtbogenofen-Werk in Louisiana mit reduziertem CO2-Ausstoß und strategischem Zugang zu Automobilmärkten

Die Aktie des südkoreanischen Stahlherstellers Hyundai Steel verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg von 5,4 Prozent, nachdem das Unternehmen bekanntgegeben hatte, 5,8 Milliarden US-Dollar in den Bau eines neuen Stahlwerks in Louisiana zu investieren. Diese bedeutende Investition ist Teil einer umfassenderen Strategie der Hyundai Motor Group, die insgesamt 21 Milliarden US-Dollar in den USA investieren wird, wie am Montag im Weißen Haus verkündet wurde. Das geplante Werk soll eine jährliche Produktionskapazität von 2,7 Millionen Tonnen Stahl erreichen und sich auf die Herstellung von Stahlplatten für die Automobilindustrie konzentrieren. Der Produktionsbeginn ist für 2029 anvisiert. Es handelt sich dabei um das erste Elektrolichtbogenofen-basierte (EAF) integrierte Stahlwerk in den USA, das den gesamten Produktionsprozess von Rohstoffen bis zu Fertigprodukten abdeckt. Besonders bemerkenswert: Im Vergleich zu konventionellen Hochöfen soll das neue Werk den CO2-Ausstoß erheblich reduzieren und damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stahlproduktion leisten.

Strategische Positionierung für globales Wachstum

Die strategische Lage des neuen Stahlwerks in Louisiana bietet Hyundai Steel einen Wettbewerbsvorteil bei der Belieferung der Automobilwerke von Hyundai Motor in Montgomery (Alabama) und Kia in West Point (Georgia) sowie der Hyundai Motor Group Metaplant America in Savannah (Georgia). Das Unternehmen plant nicht nur die Versorgung der Hyundai- und Kia-Werke mit hochwertigen Stahlplatten, sondern strebt auch eine Expansion zu anderen US-amerikanischen Autoherstellern an. Darüber hinaus zielt Hyundai Steel auf Märkte in Lateinamerika und Europa ab. Nach dem erfolgreichen Betrieb des Louisiana-Werks beabsichtigt das Unternehmen, das EAF-basierte integrierte Stahlwerksystem auch in seinen Anlagen in Südkorea einzuführen, um langfristig ein kohlenstoffneutrales Produktionssystem zu etablieren. Diese Expansionsstrategie in den US-amerikanischen Stahlmarkt verspricht nicht nur die Schaffung von über 1.300 Arbeitsplätzen in Louisiana, sondern soll auch als neuer Wachstumsmotor für das Unternehmen dienen und seine Position als zukunftsorientierter, nachhaltiger Stahlproduzent festigen.

