Bergbauunternehmen mit starkem Quartalsergebnis verzeichnet umfangreiche Insidertransaktionen durch Direktor Bryan Lawrence bei gleichzeitig positiver Analystenbewertung.

Der Ramaco Resources Inc A Direktor Bryan H. Lawrence hat kürzlich erhebliche Aktienpositionen veräußert. Die Transaktionen, die über mehrere Tage hinweg erfolgten, belaufen sich auf einen Gesamtwert von etwa 5,57 Millionen Euro. Diese Veräußerungen umfassten sowohl Klasse A als auch Klasse B Stammaktien mit Verkaufspreisen zwischen 7,97 und 8,93 Euro pro Aktie. Die Transaktionen wurden an verschiedenen Tagen im März durchgeführt und über verschiedene mit Yorktown Energy Partners verbundene Unternehmen abgewickelt, bei denen Lawrence Managementpositionen innehat. Trotz dieser umfangreichen Verkäufe behält Lawrence weiterhin eine beträchtliche Anzahl von Aktien und damit einen signifikanten Anteil am Unternehmen. Diese Insideraktivität könnte für Anleger von besonderem Interesse sein, da das Bergbauunternehmen derzeit mit 487 Millionen Euro bewertet wird und eine beachtliche Dividendenrendite von 6,13% bietet. Finanzanalysen deuten darauf hin, dass die Aktie basierend auf ihrer Bewertung als unterbewertet gilt.

Solide Finanzleistung im letzten Quartal

Ramaco Resources vermeldete robuste Ergebnisse für das letzte Quartal mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,06 Euro, was eine deutliche Verbesserung gegenüber einem Verlust von 0,03 Euro im Vorquartal darstellt. Der Umsatz stieg auf 170,9 Millionen Euro, was einem sequentiellen Anstieg von 2% entspricht. Das Unternehmen erreichte ein Rekordquartalsvolumen von über 1,1 Millionen Tonnen und reduzierte gleichzeitig die Barkosten auf 96 Euro pro Tonne, was zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 24% auf 29,2 Millionen Euro führte. Der Benchmark-Analyst Nathan Martin hat das Kursziel für Ramaco Resources auf 18 Euro angepasst, hält jedoch an seiner Kaufempfehlung fest. Parallel zu diesen Entwicklungen treibt das Unternehmen seine Analyse von Seltene-Erden-Vorkommen in seiner Brook Mine voran und plant für später im Jahr eine Pilotanlage sowie möglicherweise den Bau einer entsprechenden Einrichtung.

