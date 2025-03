Köln (ots) -Ab heute als Programmschwerpunkt im WDR: Reportagen über den Umbruch in der Wirtschaft und eine datenjournalistische Aufbereitung zur Lage in NRW.Elektromobilität, künstliche Intelligenz und CO2-freie Fabriken - selten war der Umbruch in der Wirtschaft so groß. Und NRW steht im Zentrum, die Transformation ist schon in vollem Gange. Viele Unternehmen müssen sich jetzt neu erfinden, Geschäftsmodell und die Produktion auf den Kopf stellen. Der Energieverbrauch ist hier eines der wesentlichen Themen. Dabei geht es auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen, nicht nur in der Industrie. Was Transformation konkret bedeutet, wo die Probleme liegen und wie die Lösungen aussehen, beleuchtet der WDR-Programmschwerpunkt in den kommenden Monaten.Die neue Serie "Transformer - wie NRW den Wandel schafft" läuft ab dem 25. März in allen elf Ausgaben der Lokalzeit, im Radio auf WDR 5 und online auf wdr.de.Die Lokalzeit ist da vor Ort, wo sich die Transformation abspielt: beim Kunststoffproduzenten, der einen firmeneigenen Windpark baut, dem Präzisionsrohrhersteller, der die Produktion von Erdgas auf Wärmepumpen umstellt. Oder dem Autozulieferer, der auf grünen Stahl setzt.Zum Start am 25. März bieten wir auf wdr.de einen Überblick, vor welchen Herausforderungen Nordrhein-Westfalen bei der Transformation steht. Aus einer groß angelegten datenjournalistischen Recherche ist der NRW-Transformationsatlas entstanden: Bis auf Kreisebene lässt sich ablesen, wo besonders viel energieintensive Industrie angesiedelt ist - mit entsprechend hohem Bedarf an Transformation.Mit "Transformer - wie NRW den Wandel schafft" kombiniert der WDR seine starken Verbindungen ins Land mit seiner Wirtschaftskompetenz und legt den Fokus auf eines der wesentlichen Themen für die Zukunft von Nordrhein-Westfalen."Transformer - wie NRW den Wandel schafft"- ab dem 25. März in allen Lokalzeit-Ausgaben und im Hörfunk bei WDR 5- die Lokalzeit läuft montags bis samstags um 19:30 Uhr im WDR Fernsehen.- den NRW-Transformationsatlas finden Sie unterhttps://reportage.wdr.de/nrw-industrie-wie-laeuft-die-transformation-zu-gruener-energieFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5997958