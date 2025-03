Nach einem starken Start in das Börsenjahr 2025 hat die Aktie der Deutschen Lufthansa zuletzt wieder etwas Federn gelassen, was nach dem kräftigen Kursanstieg zuvor aber nicht verwunderlich und auch kein Grund zur Sorge ist. Indes will der Vorstand des MDAX-Konzerns die Airline wieder ganz nach oben bringen.So will man beispielsweise mit neuen Flugzeugen und einem Luxus-Angebot für betuchte Passagiere punkten. Bis Ende 2027 will Kerngesellschaft Lufthansa Airlines 61 neue Maschinen in den Dienst ...

