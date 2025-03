Der brasilianische Flugzeughersteller baut seine globale Präsenz durch neue Aufträge aus Japan und strategische Initiativen im europäischen Verteidigungssektor aus.

Embraer verzeichnet bedeutende Fortschritte im kommerziellen und militärischen Luftfahrtsektor. Das brasilianische Unternehmen festigt seine globale Position durch strategische Aufträge und Partnerschaften, während die Aktie nach dem gestrigen Handelstag bei 45,40 € notiert und damit eine Wochenkorrektur von 10,10% verbucht - trotz eines beeindruckenden Jahresgewinns von 81,60% gegenüber dem Vorjahr.

ANA Holdings, Japans größte Fluggesellschaftsgruppe, hat Pläne zum Kauf von bis zu 20 Embraer E190-E2 Jets bekannt gegeben. Die Bestellung ist Teil einer Strategie zur Modernisierung der inländischen Flotte, mit dem Ziel, die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und die wachsende Reisenachfrage innerhalb Japans zu bedienen.

Im Verteidigungssektor prüft Embraer die Errichtung einer Endmontagelinie für das militärische Transportflugzeug KC-390 in Polen. Diese Initiative zielt darauf ab, Embraers Präsenz im europäischen Verteidigungsmarkt zu stärken, wobei potenzielle Investitionen von über 2 Milliarden Dollar und die Schaffung von mehr als 4.400 Arbeitsplätzen im Raum stehen.

Europäische Expansion im Verteidigungssektor

Das Unternehmen hat Bestellungen für das C-390 Millennium-Flugzeug von mehreren europäischen Nationen gesichert, darunter die Tschechische Republik, Österreich, die Niederlande, Schweden und die Slowakei. Diese Akquisitionen unterstreichen die Fähigkeiten des Flugzeugs und Embraers wachsenden Einfluss im globalen Verteidigungssektor.

Technologisch setzt das Unternehmen auf Innovation: Embraer hat Lufthansa Systems' NetLine/Plan für die Netzwerkplanung übernommen. Dieses Tool verbessert Embraers Fähigkeit, Kunden bei der Bewertung der Netzwerkrentabilität und der Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu unterstützen.

Zusätzlich plant das Unternehmen die Einführung des E2 Enhanced Take Off Systems in seinen kommerziellen Jets bis 2025. Dieses System zielt darauf ab, Starts zu optimieren, die Arbeitsbelastung der Piloten zu reduzieren und die Flugeffizienz zu verbessern - ein weiteres Beispiel für Embraers Engagement für Innovation und Sicherheit in der Luftfahrt.

Aus technischer Sicht liegt die Aktie mit einem Abstand von 33,78% deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt, was die langfristige Aufwärtsbewegung bestätigt. Der RSI-Wert von 83,3 deutet jedoch auf eine überkaufte Situation hin, was die jüngste Korrektur teilweise erklären könnte. Mit einem Kurs von 45,40 € befindet sich die Aktie etwa 12,69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 52,00 €, das erst kürzlich am 19. März erreicht wurde.

