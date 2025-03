© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Intuitive Machines to the Moon? Nach starken Q4-Zahlen und neuen NASA-Aufträgen schießt die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens im nachbörslichen Nasdaq-Handel steil nach oben. Die Aktie des US-Raumfahrtkonzerns Intuitive Machines ist am Montag regelrecht durchgestartet: Mit einem Kursplus von 31 Prozent im nachbörslichen Nasdaq-Handel reagierte der Markt auf starke Zahlen zum vierten Quartal und eine deutlich verbesserte Liquiditätslage. Grund für den Höhenflug sind weniger gelungene Mondlandungen, sondern vor allem neue lukrative Raumfahrtaufträge. Statt Raketenstart - Umsatzrakete Im vierten Quartal erzielte Intuitive Machines einen Umsatz von 54,6 Millionen US-Dollar - deutlich mehr als …