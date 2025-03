Toronto, 25. März 2025 (ots/PRNewswire) -DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet, freut sich, seine Aufnahme in den MVIS Global Digital Assets Equity Index und den VanEck Digital Transformation ETF (NASDAQ: DAPP) bekannt zu geben, einen bekannten börsengehandelten Fonds, der Anlegern ein Engagement in Unternehmen ermöglichen soll, die an der sich schnell entwickelnden Wirtschaft für digitale Vermögenswerte beteiligt sind.Der VanEck Digital Transformation ETF bildet den MVIS Global Digital Assets Equity Index ab und bietet ein diversifiziertes Engagement in Börsen für digitale Vermögenswerte, Minenbetreiber, Infrastrukturunternehmen und andere führende Unternehmen, die Innovationen im Bereich digitale Vermögenswerte vorantreiben. Zu den namhaften Unternehmen innerhalb des ETFs gehören Microstrategy Inc, Coinbase Global Inc, Block Inc, Galaxy Digital Holdings Ltd, Mara Holdings Inc, Riot Platforms Inc, Hut 8 Corp, Cipher Mining Inc, Hive Blockchain Technologies Ltd. und andere."Unsere Aufnahme in den VanEck Digital Transformation ETF und den MVIS Global Index bestätigt die bedeutenden Fortschritte, die wir bei der Verknüpfung traditioneller Finanzmärkte mit digitalen Vermögenswerten gemacht haben", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. "Wir fühlen uns geehrt, in diese ausgewählte Gruppe zukunftsorientierter Unternehmen aufgenommen zu werden, und freuen uns darauf, durch die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, die unweigerlich zu weiteren Indexaufnahmen führen wird, weiterhin Werte für unsere Investoren zu schaffen."Dieser Meilenstein folgt auf die kürzliche Aufnahme von DeFi Technologies in den MSCI Canada Small Cap Index, was den Status des Unternehmens als prominenter Innovator innerhalb des Ökosystems der digitalen Anlagen unterstreicht. Dies spiegelt auch die wachsende Anerkennung und Akzeptanz des vielfältigen, profitablen und schnell wachsenden Geschäftsmodells von DeFi Technologies durch große Institutionen wider.Informationen zu VanEck und MVIS VanEck ist ein renommiertes Investment-Management-Unternehmen mit einer langen Geschichte, die bis ins Jahr 1955 zurückreicht. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York ist mit einem verwalteten Vermögen von 113,8 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2024) einer der größten Vermögensverwalter der Welt.Als Tochtergesellschaft von VanEck entwickelt, überwacht und vermarktet MVIS eine Vielzahl von Indizes unter den Marken MarketVector, MVIS® und BlueStar®. Jüngsten Berichten zufolge sind rund 28,76 Mrd. USD an verwalteten Vermögen an die Indizes gebunden. Der MVIS Global Digital Assets Equity Index ist eine spezialisierte Benchmark, die die Wertentwicklung von Unternehmen abbildet, die direkt im Sektor der digitalen Vermögenswerte tätig sind.Weitere Informationen zum VanEck Digital Transformation ETF finden Sie unter https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/overview/.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist im Bereich Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.com.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Aufnahme des Unternehmens in den VanEck Digital Transformation ETF, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Entfernung des Unternehmens aus dem VanEck Digital Transformation ETF, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralen Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer, ir@defi.tech, (323) 537-7681Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2648040/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Announces_Inclusion_in.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-kundigt-aufnahme-in-mvis-global-digital-assets-equity-index-und-vaneck-digital-transformation-etf-dapp-an-302410201.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5997966