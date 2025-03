Die Aktie von DeFi Technologies hat in den vergangenen Tagen deutlich aufgewertet. Allein in der vergangenen Woche schoss der Kurs um fast +50% in die Höhe. Was sind die Gründe für den Aufschwung und sollten Anleger beim kanadischen Kryptomarktspezialisten weiter zugreifen? Trump-Euphorie mündet in Tristesse Während die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten in der Kryptoszene euphorisch gefeiert wurde und die Kurse von Bitcoin & Co. in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...