© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Chinesische Technologieaktien sind am Dienstag so stark gefallen wie seit einem Monat nicht mehr. Auslöser war ein Aktienverkauf durch Xiaomi, der die Marktstimmung zusätzlich belastete.Xiaomi hatte Aktien im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar platziert. Die Aktie des Smartphone-Herstellers rutschte daraufhin um mehrere Prozentpunkte ab. Der Schritt überraschte viele Anleger und wurde als Signal für eine mögliche Belastung der Marktliquidität gewertet. "Die Aufstockung der Aktienplatzierung von Xiaomi hat die Marktstimmung heute belastet", sagte Steven Leung, Executive Director bei UOB Kay Hian in Hongkong. Investoren fürchten, dass ein so großer Kapitalzufluss aus dem Markt weitere Verkäufe …