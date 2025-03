Während an den europäischen Börsen sehr gute Stimmung herrscht, ist sie in New York äußerst pessimistisch. Dies könnte zunächst für eine Erholung der Kurse an der Wall Street sorgen, während sie an der Frankfurter Börse ins Stocken geraten. Der DAX tut sich weiterhin schwer damit, die 23.000er Marke zu halten, geschweige denn sie nachhaltig in Richtung Allzeithoch zu überwinden.

Die Freude über die gezielten, aber nicht breit angelegten Strafzölle ist an den europäischen Handelsplätzen schnell verpufft. Seit Jahresbeginn haben internationale Investoren erst die europäischen, dann die chinesischen Märkte als Alternative zur Wall Street entdeckt. Nun aber kaufen sie teils stark gefallene Aktien an der Wall Street zurück.

Sollten die USA in eine Rezession abrutschen, dürfte dies zwar weltweit zu spüren sein, während sich China und Europa aber aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verflechtungen dem Handelskrieg etwas entziehen könnten. Erste Anzeichen dafür stehen allerdings noch aus. Noch zeichnen die Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks ein gemischtes Bild.

Trends am Aktienmarkt werden kurzfristiger, eine klare Richtung ist derzeit nicht absehbar. Erschwerend kommt hinzu, dass die US-Regierung in ihren Ankündigungen zur Zollpolitik bewusst vage bleibt. Details sind rar, sodass Anleger in einer Hab-Acht-Position verharren müssen, was den Hang zur Kurzfristigkeit zusätzlich nährt.

