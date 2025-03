Vernier/Ostermundigen (ots) -Das Laden zuhause und über Nacht ist die einfachste Lösung. Doch gibt es Unterschiede im Angebot der Wallboxen? Der TCS hat den Vergleichstest gemacht und festgestellt, das Teuerste muss nicht immer das Beste sein.Zusammen mit dem Kauf eines Elektrofahrzeugs stellt sich das Thema der Ladeinfrastruktur. Eine Wallbox ist die sichere und komfortable Lösung für zügiges Laden daheim, auch weil im Idealfall das Fahrzeug über Nacht geladen wird. Der Touring Club Schweiz hat sechs Modelle auf Ladeeffizienz, Bedienung, Montage und Lieferumfang, Funktionen und App getestet mit der verbreitetsten Leistung von 11kW sowie einem CEE16-Stecker. Keines der getesteten Modell wies Mängel auf, und bei allen war die Ladeeffizienz bei fast 100 Prozent. Die Unterschiede zeigen sich also vor allem beim Funktionsumfang, der Bedienung und der App-Verfügbarkeit.Augenmerk auf die ZusatzfunktionenDie Möglichkeit die Ladeleistung oder Zeitplanung einzustellen zählen zu den Zusatzfunktionen, ebenso Statistiken über Ladevorgänge abzurufen. Dies kann bei einigen Modellen an der Station selbst gehandhabt werden, über eine App oder im Idealfall über beides.Die Wallbox von EB Troller überzeugt durch einfache Verbindung und Einrichtung der App, einem guten Display mit Details zum Ladevorgang und dem Funktionsumfang. Die Wallbox von Feyree ist die Überraschung im Test. Das Produkt aus China weiss zu überzeugen. Eine einfache Montage und Inbetriebnahme und viele Funktionen direkt an der Wallbox sprechen für das Produkt. Allerdings ist das CEE-Anschlusskabel sehr kurz und die Anleitung nur in Englisch. Die Montage des Modells von Ctek ist mit nur zwei Bohrungen und sechs Schrauben einfach umzusetzen. Die dazugehörige App bietet viele Funktionen, wenn auch ohne verzögerter Ladung. Diese drei Modelle wurden alle mit "hervorragend" bewertet.Je ein "empfehlenswert" gab es für die Modelle von Defenzo, Tera und Heidelberg. Wer einfach nur das Fahrzeug einstecken und laden will, ohne dazugehörige App oder Sonderfunktionen macht auch mit den Wallboxen mit "nur" empfehlenswerter Bewertung nichts falsch. Die Montage der Wallbox von Defenzo ist nicht kompliziert und die Station selbst Plug & Play. Das kurze CEE-Anschlusskabel muss bei der Montage beachtet werden. Dies gilt auch für die Wallbox von Tera. Diese bietet weder eine App noch zusätzliche Funktionen. Das Laden funktioniert jedoch einwandfrei. Die Wallbox von Heidelberg erfüllt die Grundfunktion der Ladung des Fahrzeuges zwar tadellos, jedoch ist die Inbetriebnahme eher umständlich. Mit einem Drehregler auf der Platine muss zuerst der maximale Strom eingestellt werden, ansonsten ist die Station auf 6A begrenzt.Grosse Unterschiede im PreisZum Schluss noch ein Blick auf die Preise, denn der Test zeigt, dass der Preis und die Qualität der Ladestation nicht in einem Zusammenhang stehen. Testsieger gemäss Bewertungskriterien sind die Wallboxen von EB-Troller und Feyree. Aber es ist zu erwähnen, dass die Ladestation von Feyree für unter 300 Franken erhältlich ist, währen das Modell von EB Troller knapp 460 Franken kostet. Auch das Modell von Ctek wird als "hervorragend" eingestuft, kostet aber mit einer Halterung 690 Franken._____________________________Die Modelle des TestsCtek: Njord GODefenzo: Wallbox Home CA 11EB Troller: Wallbox 11 kWFeyree: Chargeur type 2 EVGearmonster: Chargeur EVHeidelberg: Home Eco EuropaTera: Q8Pressekontakt:Vanessa Flack, Mediensprecherin TCSTel. 058 827 34 41 | vanessa.flack@tcs.chpressetcs.ch | flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100929865