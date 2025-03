Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Dirk Ruschmann wird Partner bei Dynamics Group



25.03.2025





Medienmitteilung Dirk Ruschmann wird Partner bei Dynamics Group Zürich, 25.03.2025 - Dynamics Group heisst am 1. April 2025 Dirk Ruschmann als neuen Partner willkommen. Ruschmann, aktuell stellvertretender Chefredaktor der BILANZ, verstärkt mit seiner langjährigen Erfahrung im Wirtschaftsjournalismus das Zürcher Beraterteam der Dynamics Group. Als eine der führenden unabhängigen Beratungsgruppen für strategische Kommunikation verfügt Dynamics Group über Standorte in Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich.

Dank seiner umfangreichen beruflichen Laufbahn bringt Dirk Ruschmann umfassende Kenntnisse der Medien- und Unternehmenswelt mit. Er war als stellvertretender Chefredaktor beim SonntagsBlick tätig, war Korrespondent der ARD im Hauptstadtstudio Berlin und leitender Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk, schrieb für führende deutsche Wirtschaftsmedien wie Handelsblatt, WirtschaftsWoche, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit. Er verfügt über tiefgehende Branchenkenntnisse in den Bereichen Industrie, Pharma, Mobilität, Luxus, Retail und Medien sowie über ein weitreichendes internationales Netzwerk, insbesondere im DACH-Raum. Seine Beratungsschwerpunkte werden die strategische Positionierung von Unternehmen, Organisationen und Führungspersönlichkeiten umfassen sowie Reputationsmanagement, Issue Management, Krisenkommunikation und Storytelling. Seine Erfahrung wird bei der Entwicklung und Umsetzung strategischer Kommunikationsmassnahmen von unschätzbarem Wert sein. Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident und Senior Partner von Dynamics Group, sagt: "Wir freuen uns sehr, Dirk Ruschmann als Partner in unserem Team zu begrüssen, das er auf ideale Weise ergänzt. Seine fundierten Kenntnisse der Wirtschaft und sein Verständnis für mediale Herausforderungen werden unseren Kunden wertvolle Impulse geben." Dirk Ruschmann ergänzt: "Aus meiner langjährigen Tätigkeit als Wirtschaftsjournalist weiss ich, wie Medien funktionieren, welche Geschichten Resonanz erzeugen und wie man komplexe Themen wirkungsvoll vermittelt. Mein Ziel ist es, Unternehmen und Persönlichkeiten mit klaren Botschaften und einem tiefen Verständnis für die Mechanismen der öffentlichen Wahrnehmung strategisch zu unterstützen. Dynamics Group bietet dafür die ideale Plattform, und ich freue mich darauf, meine Expertise hier einzubringen.» Kontakte Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident, Senior Partner Phone +41 79 785 35 81 E-Mail tme@dynamicsgroup.ch Dirk Ruschmann, Partner Phone +41 79 320 50 58 E-Mail dir@dynamicsgroup.ch Dynamics Group AG Dynamics Group ist eine führende gesamtschweizerische Beratungsgruppe mit Schwerpunkten Corporate Communications, Capital Market Communications, Public Affairs, Reputation Management und Crisis Communications. Wir bieten strategische Kommunikationsberatung und -dienstleistungen an, um Kunden dabei zu unterstützen, Kommunikationsherausforderungen zu bewältigen, die ihren Ruf, ihr Geschäft und ihren Marktwert beeinflussen. Die Partnerschaft wurde 2006 gegründet und wird durch 21 Eigentümerpartnerinnen und -partner geführt. Dynamics Group verfügt über Standorte in Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich.



