Kaufempfehlung für dynaCERT: GBC sieht Kurspotenzial von über 300 % bis 0,48 EUR!

Einstieg in die grüne Wende: Cleantech-Aktie mit Wasserstoff-Fantasie! dynaCERT Inc. (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker: DMJ) steht im Fokus des Analysten Matthias Greiffenberger - und das nicht ohne Grund:

Das kanadische Cleantech-Unternehmen entwickelt Technologien zur Emissionsreduktion bei Verbrennungsmotoren und könnte sich angesichts globaler Dekarbonisierungsziele zu einem Schlüsselspieler im Markt für saubere Technologien entwickeln. Die renommierte GBC AG hat in ihrer aktuellen Analyse vom 25. März 2025 eine Kaufempfehlung ausgesprochen - mit einem fairen Wert von 0,48 EUR pro Aktie. Das entspricht einem Upside von über 300 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau!

HydraGEN & HydraLytica: Innovation trifft Marktpotenzial

Das Herzstück der dynaCERT-Strategie ist die firmeneigene HydraGEN-Technologie, die mithilfe eines patentierten Elektrolyseverfahrens Wasserstoff- und Sauerstoffgase erzeugt, um die Verbrennung in Dieselmotoren effizienter zu gestalten. Das Ergebnis: weniger CO2-Emissionen, geringerer Kraftstoffverbrauch und somit ein klarer wirtschaftlicher Vorteil für Flottenbetreiber, Logistiker oder Unternehmen aus dem Bergbau, Bauwesen oder Energiesektor.

Ergänzt wird das Produkt durch HydraLytica, eine intelligente Telematik-Plattform, die datenbasierte Einsparungen analysiert und perspektivisch auch die Monetarisierung durch CO2-Zertifikate ermöglichen soll.

Vergangenheit mit Hürden - Zukunft mit Potenzial

Wie viele Technologieunternehmen hatte auch dynaCERT in der Vergangenheit mit Herausforderungen zu kämpfen: Rückläufige Umsätze, schleppende Kundenadoption und regulatorische Verzögerungen führten zu operativen Verlusten. So lagen die Einnahmen 2023 lediglich bei 0,45 Mio. CAD, nach 1,15 Mio. CAD im Vorjahr. Doch 2024 zeigt sich ein klarer Trendwechsel und es werden Umsätze von 2,40 Mio. CAD erwartet.

Laut GBC-Studie befindet sich dynaCERT nun auf dem Weg der operativen Wende. Die Auftragslage verbessert sich, erste Großkunden implementieren die Technologie, und die Finanzierung wurde durch jüngste Kapitalmaßnahmen über 6 Mio. CAD stabilisiert. Die Analysten rechnen mit einem starken Umsatzwachstum auf 21 Mio. CAD bis 2026 - begleitet von einem EBIT-Turnaround und einem prognostizierten Nettoergebnis von 5,77 Mio. CAD.

Bewertung mit Nachholpotenzial: 0,15 CAD ist nur der Anfang?

GBC bewertet die Aktie mittels DCF-Modell mit 0,75 CAD bzw. 0,48 EUR je Aktie. Dem steht ein aktueller Börsenkurs von rund 0,15 CAD gegenüber - ein klares Signal für ein signifikantes Aufholpotenzial.

Gerade in Zeiten, in denen Klimaschutz, CO2-Einsparungen und regulatorischer Druck auf Unternehmen zunehmen, könnte dynaCERT von der Positionierung im Cleantech- und Hydrogen-Sektor massiv profitieren. Zudem winkt mittelfristig die Aufnahme in internationale Förder- und Kreditprogramme sowie der Einstieg in den CO2-Zertifikatehandel.

Fazit: Turnaround-Kandidat mit ESG-Fantasie und sattem Kurspotenzial

Mit der frischen Kapitalbasis, einer innovativen Technologie und klaren ESG-Treibern positioniert sich dynaCERT (WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker: DMJ) als spannender Small Cap mit wachstumsstarker Zukunft. Die GBC-Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0,48 EUR / 0,75 CAD unterstreicht das Vertrauen in das Unternehmen und die realistische Chance auf eine Neubewertung der Aktie.

Download des vollständigen Research Reports von GBC: Hier klicken

Jetzt informieren - bevor der Markt es tut.



dynaCERT Inc., Chart 12 Monate in CAD an der TSX, Stand: 24.03.2025, Quelle: LSEG

