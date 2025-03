Google verpasst Gmail ein weiteres Gemini-Feature. Die künstliche Intelligenz kann euch ab sofort dabei helfen, Nachrichten zu verfassen. Wer die Funktion schon nutzen darf - und wer nicht. Gmail bietet schon seit einer Weile ein spannendes Gemini-Feature. Über "Help me write" kann die KI erste Entwürfe für eure Mails anfertigen. Das einzige Problem für deutsche Nutzer:innen war bislang, dass Gemini nur in der Lage war, Nachrichten auf Englisch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...