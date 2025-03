DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio freundlich - Hongkong von US-Zolldrohung belastet

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien ist am Dienstag keine einheitliche Tendenz auszumachen gewesen. Die sehr festen Vorgaben der Wall Street verpufften. In den USA hatten die Kurse am Montag kräftig zugelegt, gestützt von Medienberichten, wonach die für Anfang April angekündigten Strafzölle der Regierung Trump weniger drastisch ausfallen könnten als zunächst angekündigt. Auch scheint das geplante Einführungsdatum, der 2. April, nicht mehr in Stein gemeißelt.

Kräftig nach unten ging es in Hongkong, der Hang-Seng-Index lag im Späthandel 2,2 Prozent zurück. Beobachter verwiesen auf die Ankündigung des US-Präsidenten, Strafzölle von 25 Prozent auf Importe aus Ländern zu erheben, die Öl aus Venezuela beziehen. China sei eines der davon betroffenen Länder, merkte Aktienstratege Kai Wang von Morningstar an. Es gebe zwar keine direkte Korrelation mit der Börse Hongkong, räumte er ein, doch könnte die Marktreaktion eine Art "Nebeneffekt" der drohenden Risiken sein. Andere Marktteilnehmer sprachen aber auch von Gewinnmitnahmen, vor allem im Technologiesektor, der zuletzt von KI-Phantasie profitiert hatte. In Schanghai schloss der Composite-Index kaum verändert.

Unter den Einzelwerten verbilligten sich BYD in Hongkong um 3,1 Prozent, nachdem der Hersteller von Elektroautos Zahlen vorgelegt hatte, die im Rahmen der Erwartungen lagen. Der Quartalsumsatz übertraf erstmals den des US-Wettbewerbers Tesla. Allerdings gebe es Zweifel, dass BYD angesichts des harten Wettbewerbs in China den Nettogewinn pro Fahrzeug deutlich steigern könne, hieß es. Eine Kapitalerhöhung drückte den Kurs von Xiaomi um 5,8 Prozent.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent auf 37.781 Punkte. Die jüngsten Nachrichten zum Zollstreit hätten gestützt, hieß es aus dem Handel. Rückenwind kam daneben vom auf ein Mehrwochentief gesunkenen Yen.

In Seoul gab der Kospi anfängliche Gewinne ab und ging 0,6 Prozent niedriger aus dem Handel. Hyundai Motor und Kia stiegen um 3,3 bzw 2,1 Prozent, nachdem Hyundai Investitionen in den USA angekündigt hatte, um potenzielle US-Strafzölle zu umgehen. Die Aktie der Stahltochter Hyundai Steel sackte jedoch um 7 Prozent ab, ungeachtet der Ankündigung, ein Werk in den USA zu bauen. Samsung Electronics fielen um 1,2 Prozent. Hier sorgte die Nachricht für Verkäufe, dass der Co-CEO des Konzerns überraschend verstorben ist.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.942,50 +0,1% -2,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.780,54 +0,5% -5,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.615,81 -0,6% +9,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.369,98 -0,0% +0,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.391,42 -2,2% +18,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.970,42 +0,9% +3,7% 10:00 SET50 (Bangkok) 753,08 -0,7% -16,7% 10:30 Taiex (Taipeh) 22.273,19 +0,8% -3,6% 06:30 KLCI (Kuala Lumpur) 1.512,06 0% -6,1% 10:00 BSE (Mumbai) 78.076,69 +0,1% -1,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0793 -0,1 1,0803 1,0847 +4,4% EUR/JPY 162,62 -0,1 162,81 162,42 -0,0% EUR/GBP 0,8360 -0,0 0,8361 0,8377 +1,1% GBP/USD 1,2910 -0,1 1,2920 1,2949 +3,2% USD/JPY 150,68 -0,0 150,72 149,74 -4,2% USD/KRW 1.469,90 0,2 1.467,27 1.465,55 -0,6% USD/CNY 7,1820 -0,0 7,1826 7,1765 -0,4% USD/CNH 7,2685 0,1 7,2642 7,2565 -0,9% USD/HKD 7,7747 0,0 7,7738 7,7735 +0,1% AUD/USD 0,6283 0,0 0,6283 0,6294 +1,5% NZD/USD 0,5716 -0,1 0,5724 0,5735 +2,3% BTC/USD 86.538,25 -1,1 87.461,25 87.039,90 -6,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,96 69,11 -0,2% -0,15 +0,3% Brent/ICE 73,15 73,03 +0,2% +0,12 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3015,355 3011,7 +0,1% +3,66 +15,3% Silber (Spot) 30,68 30,5 +0,6% +0,18 +9,5% Platin (Spot) 905,43 902,48 +0,3% +2,95 +4,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2025 03:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.