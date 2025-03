(shareribs.com) London 25.03.2025 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag kaum von der Stelle. Die Anleger bleiben verunsichert, die jüngsten Spekulationen über die Höhe der kommenden Zölle beruhigen kaum. Am Montag kam es an den US-Börsen zu einer deutlichen Gegenbewegung. Der S&P-500-Index legte um rund 1,8 Prozent zu. Zuletzt hatten US-Regierungsvertreter versucht, die bevorstehenden Gegenzölle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...