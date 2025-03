München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ist das Kunst oder kann das weg? Wenn es darum geht, billigen Plunder von wahren Schätzen zu unterscheiden, sind echte Profis gefragt - wie Otto, Mauro und Sükrü vom "Trödeltrupp". Schon seit Jahren beweisen sie immer wieder aufs Neue, dass sie das richtige Näschen dafür haben. Und jetzt gehen die Trödelprofis bei RTLZWEI sogar auf Tour. Quer durch Europa sind sie auf der Jagd nach landestypischen Antiquitäten, die ihnen zu Hause den Deal ihres Lebens bescheren sollen. Der Clou dabei: Diese Schatzjagd machen sie mit dem Camper, was vielleicht sogar die größte Herausforderung ist. Was Otto, Mauro und Sükrü für "Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa" alles auf sich genommen haben, erzählen Sie uns jetzt selbst. Hallo erstmal!1. Ihr seid ja tatsächlich alle drei zusammen in einem Camper quer durch Europa gefahren. Wie ist das, wenn drei so gestandene Männer wie ihr so lange auf so kleinem Raum zusammenhocken, Otto?O-Ton 1 (Otto Schulte, 30 Sek.): "Ja, das ist auf jeden Fall sehr krass. Also ich meine, wir drei, wir sind erwachsene Männer und dann in so einem kleinen Camper unterwegs zu sein, das ist schon eine Herausforderung, weil jeder hat ja so seine Bedürfnisse und das ist schon echt nicht ohne gewesen. Am meisten hat es gehakt tatsächlich an den Toiletten. Gerade in der Türkei, überall wo wir waren, da waren nur solche Löcher im Fußboden und das war nicht so angenehm. aber ansonsten war das echt super. Also ich meine, wir drei sind befreundet und werden es auch immer noch sein."2. Los ging's für euch in der Türkei in Istanbul, dann weiter die italienische Riviera entlang, zur Côte d'Azur in Frankreich und schließlich noch nach Belgien. Das sind ja alles unterschiedliche Mentalitäten. Mauro, wie geht ihr damit um?O-Ton 2 (Mauro Corradino, 21 Sek.): "Ja, Mentalitäten, die muss man so nehmen, wie sie sind und wir kennen ja mittlerweile sehr viele Mentalitäten, weil wir das ja Jahre lang schon machen. Und ich denke, dass uns auf dem Flohmarkt wirklich auch schon alles begegnet ist, jetzt aber im Ausland, ja, da kann noch mal eine Überraschung sein, aber ich glaube, wir kommen damit klar. Mit Humor geht ja alles."3. Ihr bringt ja eine ganze Menge Knowhow mit und wisst, wie man Krempel von echten Schätzchen unterscheidet. Sükrü, wie lange dauert es, bis man das richtig drauf hat?O-Ton 3 (Sükrü Pehlivan, 35 Sek.): "Man braucht schon mehrere Jahre Erfahrung, um gewisse Dinge natürlich auch einschätzen zu können. Bei Antiquitäten ist es halt ziemlich schwer, genauso wie bei Kunst. Da schauen wir manchmal auch noch nach und schlagen irgendwelche Bücher auf oder recherchieren im Internet. Alles andere, was man so auf dem Flohmarkt verkauft oder standardmäßig in jedem Haushalt zu finden ist, das sind Dinge, die kann man sich innerhalb von sechs bis acht Monaten beibringen. Aber es ist ja bei uns auch noch so, dass wir immer wieder neue Sachen sehen und dazu lernen."4. Ihr seid ja nicht nur unterwegs, um für eure Geschäfte Raritäten zu finden, sondern auch, um im Auftrag für Kunden ganz bestimmte Antiquitäten zu besorgen. Wie schwer ist das?O-Ton 4 (Sükrü Pehlivan, 24 Sek.): "Andere Länder, andere Sitten, andere Sachen. Und die einfach so zu finden ist natürlich nicht so leicht gewesen, weil hier in Deutschland haben wir viele Kontakte, die man auch mal einschalten kann, aber im Ausland ist es natürlich ein bisschen rar. Ja, und das wird man auch in der Sendung sehen können beim 'Trödeltrupp on Tour', dass es keine leichte Aufgabe war, aber wir drei, wir lieben ja auch Herausforderungen."5. Mauro, wie geht man an so eine Aufgabe ran?O-Ton 5 (Mauro Corradino, 28 Sek.): "Im Auftrag für Kunden unterwegs zu sein, das kann manchmal schon echt zur Verzweiflung führen, weil der Zufall ist ja immer der beste Freund. Und wenn man das Richtige findet für den Kunden, ja, dann kann es auch nicht das Richtige sein, weil der hat ganz andere Vorstellungen als man selber so ein Objekt vor Augen hat. Und die Preisvorstellungen, ja - teuer kaufen kannste ja immer - aber die wollen es natürlich auch so billig haben wie möglich. Und das ist eine riesen Herausforderung."6. Auf der Reise gab's auch sogenannte "Trödlerbattles". Worum geht's da? Otto, wie kann man sich das vorstellen?O-Ton 6 (Otto Schulte, 26 Sek.): "Ja, wir haben uns ein paar Battles geliefert. Und zwar wollten wir mal gucken, wer sich wie im Ausland schlägt. Ich meine, die Herausforderung ist natürlich eine andere Sprache gewesen und dann die Mentalität, das Verhandeln, das ist ja von Land zu Land auch unterschiedlich und da wollten wir einfach mal gucken, ja, wer da tatsächlich ein Händchen für hat und beziehungsweise, wir haben ja auch gewettet, es ging um verschiedene Wetteinsätze unter uns, und ja, das war auf jeden Fall sehr witzig und spannend."7. Und unterm Strich, was ist euer Fazit: Hat sich eure Schatzsuche im Camper durch Europa gelohnt und würdet ihr das noch mal machen?O-Ton 7 (Otto & Sükrü, 28 Sek.): "Ja, auf jeden Fall hat sich die Fahrt durch Europa gelohnt und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ein bisschen mehr Luxus wäre vielleicht nicht schlecht, weil das ist dann doch schon nur ein bisschen eng gewesen für uns drei." "Fast über einen Monat mit den Jungs zusammen, war mal eine Erfahrung. Also witzig war es, dass man halt die Jungs mal auch mal so privat viel, viel näher noch mal kennengelernt hat, weil wir ja alle in einem Wohnmobil waren und jeder hat natürlich so seine Macken. Und ja, das wird man auch in der Sendung sehen." Der Trödeltrupp über seine Schatzsuche mit dem Camper quer durch Europa. Danke euch!Abmoderationsvorschlag: Was Sükrü, Otto und Mauro bei ihrer Antiquitätensuche mit dem Camper so alles erlebt haben, können wir uns jetzt selbst anschauen: "Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa" läuft ab 27. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Oder ab sieben Tage vorher in der Preview im Premiumbereich von RTL+