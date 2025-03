Baierbrunn (ots) -Eine Smartwatch am Handgelenk, die durch die Haut den Blutzucker messen kann? Zu schön, um wahr zu sein. Preisgünstige Wearables, die online vertrieben werden, versprechen eine Alternative zum Pieksen in die Fingerkuppe. Funktioniert das wirklich? "Nein, überhaupt nicht", sagt Dr. Manuel Eichenlaub vom Institut für Diabetes-Technologie in Ulm, im "Diabetes Ratgeber". In der aktuellen Ausgabe stellt das Apothekenmagazin Produkte vor, die mit falschen Versprechungen locken.CE bedeutet hier "China Export"Eichenlaub und sein Team haben sich verschiedene dieser Smartwatches genauer angesehen. "Die Messwerte waren allesamt ohne jede Aussagekraft", berichtet er. Als Beispiel führt Eichenlaub das Modell Shirem Track Pro an: "Das Gerät trägt keine Information zu Modell oder Hersteller und die Gebrauchsanweisung enthält den Hinweis, dass die Messergebnisse nicht für medizinische Zwecke genutzt werden dürfen." Die meisten dieser Smartwatches stammen aus China und tragen ein dem europäischen CE-Zeichen sehr ähnliches Zeichen, das für "China Export" steht.Diese Geräte seien wegen ihrer Ungenauigkeit sehr gefährlich und können die Glukosemessung auf keinen Fall ersetzen, so Eichenlaub. Technisch ausgeschlossen sei eine Blutzuckermessung über das Handgelenk aber nicht, sagt der Experte: "Die aktuellen Methoden sind aber noch nicht ausgereift. Davor müssen viele technische Hürden überwunden werden."Welche weiteren Produkte mit zweifelhaften Versprechen im Internet zu finden sind, lesen Leserinnen und Leser der aktuellen Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber" 3/2025.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 3/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5998079