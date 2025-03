Für den DAX ging es am gestrigen Montag nach einem festeren Beginn um 0,2% auf einen Endstand bei 22.853 zurück. Rückblick: Der deutsche Leitindex hat seine in der Vorwoche angestoßene Abwärtsbewegung zum Start in die neue Woche mit weiteren Kursverlusten zunächst bestätigt. Dabei waren die heimischen Blue Chips mit Gewinnen sowie einem ...

