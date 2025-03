Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche steht die Veröffentlichung zahlreicher Konjunkturdaten bevor, so die Analysten von Postbank Research.Am Montag würden wir die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für März erhalten. Der Index für das verarbeitende Gewerbe sei mit 46,9 im vergangenen Monat sehr schwach gewesen und eine gewisse Stabilisierung wäre zu begrüßen. Es werde interessant sein, ob der Dienstleistungssektor weiterhin genügend Stärke zeige, um den Gesamtindex über der Wachstumsschwelle von 50 zu halten. Am Dienstag gebe es Inflationsindices für Februar. Während Produzentenpreise in letzter Zeit auf einen sehr geringen Preisdruck hingedeutet hätten, habe sich die Verbraucherpreisinflation wieder in Richtung oder über die Marke von 3% im Jahresvergleich beschleunigt. Die höchsten Raten seien im Dienstleistungssektor zu verzeichnen gewesen. Am Freitag dürften die endgültigen BIP-Daten für das vierte Quartal bestätigen, dass die Wirtschaft kaum gewachsen sei. Nach der Entscheidung der BoE von letzter Woche, den Leitzins unverändert zu lassen, würden die impliziten Marktwahrscheinlichkeiten weiterhin auf eine Zinssenkung im Mai bzw. Juni hindeuten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...