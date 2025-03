Der Hyundai-Konzern hat angekündigt, von 2025 bis 2028 insgesamt 21 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren. So soll die US-Produktionskapazität auf 1,2 Millionen Fahrzeuge steigen. Und auch die Komponentenfertigung wird gestärkt - etwa für Batteriepacks. Die Gesamtsumme von 21 Milliarden Dollar entspricht derzeit etwa 19,5 Milliarden Euro. Neun Milliarden US-Dollar fließen in den Ausbau der Autoproduktion, um in den USA eine jährliche Produktionskapazität ...

