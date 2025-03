© Foto: Ben Curtis - AP

Zoll-Ping-Pong: Erleichterung für einzelne Länder, aber: US-Präsident Donald Trump plant neue Zölle auf Autos. Die Futures liegen leicht im Minus.US-Präsident Donald Trump sagte bei einer Kabinettssitzung am Montag, er werde bald Zölle für Autos, Pharmazeutika und andere Industriezweige ankündigen. Trump bemerkte am Montag zudem, dass die USA Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Länder erheben werden, die Öl und Gas aus Venezuela beziehen. Mögliche Pausen für Zölle Obwohl Trump angekündigt hatte, Zölle auf bestimmte Branchen zu erheben, sagte er am Montag auf einer Veranstaltung im Weißen Haus, dass er "vielen Ländern Erleichterungen" bei den gegenseitigen Zöllen gewähren werde, die am 2. April …